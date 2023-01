पटना: बिहार की राजधानी पटना से करीब 70 किलोमीटर दूर बाढ़ में My Second Wife Restaurant के संचालक ने खुदकुशी कर (Hotel Owner Committed Suicide in Barh) ली. होटल संचालक का नाम रंजीत कुमार था. घर के कमरे में एक हफ्ते पहले उन्होंने फांसी लगा ली. अपने होटल के नाम को लेकर दोनों में अक्सर अनबन होती रहती थी. घर की सारी जमा पूंजी होटल में लगाकर उस नाम से होटल खोल दिया जिसे रंजीत की बीवी पसंद नहीं करती थी. दोनों के बीच खूब विवाद हुआ. इसी से नाराज होकर बीवी मायके चली गई. डिप्रेशन में आकर रंजीत ने कमरे में फांसी लगा ली. बता दें कि My Second Wife Restaurant के नाम से रंजीत सुर्खियों में रहे.

ये भी पढ़ें- आ गया My Second Wife फैमली रेस्टोरेंट, बिहार में नए नाम और स्वाद के लोग हो रहे दीवाने

My Second Wife Restaurant के मालिक ने किया सुसाइड : इधर, जब कमरे का दरवाजा काफी देर तक नहीं खुला तो लोगों को शक हुआ. उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने जब कमरे का दरवाजा तोड़कर देखा तो रंजीत की डेड बॉडी फंदे पर लटकी हुई मिली. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया. इस मामले में पुलिस ने दावा किया है कि रंजीत कुमार ने आर्थिक तंगी के चलते खुदकुशी की है.

''रंजीत कुमार ने आर्थिक तंगी से तंग आकर उन्होंने खुदकुशी की है. शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस अन्य बिन्दुओं पर भी जांच कर रही है''- प्रदीप कुमार, बाढ़ थाना प्रभारी

इसलिए रखा था रेस्टोरेंट का नाम 'My Second Wife' : My Second Wife के संचालक रंजीत कुमार ने कुछ हफ्ते पहले ही बताया था कि अक्टूबर महीने में रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया था. आस-पास के कई दुकानदारों और लोगों ने ऐसा नाम रखने से मना किया. पत्नी सुषमा कुमारी ने भी मना किया था. कहा था कि एक वाइफ के रहते सेकेंड वाइफ नाम नहीं रखा जाएगा. लेकिन रंजीत अट्रैक्टिव नाम रखना चाहते थे. दोस्तों ने भी My Second Wife नाम का सुझाव दिया था. जिसके आधार पर होटल का नामकरण कर दिया था.

जांच कर रही बाढ़ पुलिस: मौके से पुलिस को कोई सुसाइड नोटीं बरामद नहीं हुआ है. बाढ़ थाना की पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है. क्या वाकई में पत्नी से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या की है या आर्थिक तंगी वजह है. तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है. इधर रंजीत कुमार के आत्महत्या कर लेने से परिजन परेशान हैं.