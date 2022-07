उज्जैन। शहर की क्राइम ब्रांच और पुलिस (Ujjain Police) ने सटोरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में सट्टे का एक उद्योग चल रहा था. पुलिस ने जब छापामार कार्रवाई की तो अधिकारी और पुलिसकर्मी दंग रह गए. घर में करोड़ों के सोना-चांदी और हीरे के जेवरात, मोबाइल फोन और कैश रखा था. पुलिस क्राइम ब्रांच चुनाव प्रचार के बहाने सिविल ड्रेस में घर पहुंची थी. यह कार्रवाई आरोपी रवि पमनानी के घर हुई है. इसके बाद टीम ने उसके एक अन्य ठिकाने पर भी छापा मारा.

उज्जैन में पांच सटोरिये गिरफ्तार

प्रचार के बहाने पहुंची घर: उज्जैन क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना जीवाजीगंज क्षेत्र की गीता कॉलोनी में रवि पमनानी के घर में सट्टे का कारोबार चल रहा है. जिसके बाद क्राइम ब्रांच व पुलिस ने नगर निगम चुनाव का फायदा उठाकर राजनीतिक पार्टी के झंडे को लेकर सिविल ड्रेस में प्रचार करने निकली और इसी बहाने सटोरिये के घर में घुस गई. पुलिस को मौके से करोड़ों का 4,189 ग्राम सोना, 1,129 ग्राम चांदी, डायमंड नैकलेस, 18 लाख 2 हजार रूपए नगद, आधा दर्जन कैलक्यूलेटर, 16 कीपैड फोन, 14 एंड्राइड फोन व डायरी में करोड़ों का हिसाब किताब मिला, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया.

थाना प्रभारी सस्पेंड: कार्रवाई के दौरान घर में बच्चे व महिलाएं भी मौजूद थीं. महिलाओं व आरोपियों की मौजूदगी में ही जेवर का वजन किया गया. सट्टा घर के दूसरे माले से संचालित हो रहा था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी रवि पमनानी के नानाखेड़ा क्षेत्र स्थित दफ्तर पहुंचकर जांच पड़ताल की. वहीं, आरोपी रवि मौके से फरार हो गया. पुलिस सूत्रों से खबर मिली है कि जीवाजीगंज थाना प्रभारी गगन बादल को इस कार्रवाई में लापरवाही बरतने के चलते एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने सस्पेंड कर दिया है.

हमें बहुत दिनों से जीवजीगंज थाना क्षेत्र में सट्टे का कारोबार किये जाने की सूचनाएं मिल रही थीं. जिसके बाद पुलिस की मदद से क्राइम ब्रांच की टीम ने उस जगह छापा मारा. जांच पड़ताल के दौरान घर में जमीन के नीचे बना एक तहखाना भी मिला, जिसके अंदर करोड़ों रुपये का सोना रखा हुआ था. पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात, नगदी, मोबाइल सहित करोड़ों का माल जब्त कर लिया है. -विनोद कुमार मीणा, सीएसपी क्राइम ब्रांच

हर रोज 7 से 10 लाख का टर्नओवर: बताया जा रहा है रवि पमनानी के सट्टे का कारोबार इतना फैला है हर रोज 7 से 10 लाख उसका टर्नओवर है. पकड़े गए आरोपियों में 40 वर्षीय प्रकाश श्रीवास्तव, 23 वर्षीय इंदर पमनानी, 24 वर्षीय यश पमनानी, यश लखवानी, कैलाश चतवानी शामिल हैं. कैलाश गुजरात के गोधरा का रहने वाला है. मुख्य आरोपी रवि फरार है. पुलिस सरगर्मी से उसकी तलाश में जुटी है.

