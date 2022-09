शहडोल। एक शिक्षक ने स्वच्छता का संदेश देने के लिए आदिवासी छात्रा के कपड़े उतरवा कर उसे काफी देर तक अर्धनग्न खड़ा रखा. इस शिक्षक ने मैले कपड़ों को धोकर खुद को स्वच्छता मित्र बताते हुए विभागीय ग्रुप में फोटो भी शेयर कर दिया. ये फोटो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

छात्रा से उतरवाई मैली यूनिफार्म

ड्रेस सुखाने के बाद पहनाकर कक्षा में भेजा : दरअसल, ये मामला शहडोल जिले के जयसिंह नगर के एक शासकीय स्कूल का है. जन शिक्षा केंद्र पौड़ी अंतर्गत शासकीय प्राथमिक स्कूल बरा टोला में पढ़ने वाली कक्षा पांचवीं की आदिवासी छात्रा मैली यूनिफार्म पहन कर आई थी. स्कूल आने के बाद एक शिक्षक इस बालिका के कपड़े उतरवा कर खुद ही धोने लगे. इस दौरान शिक्षक ने छात्रा को कुछ घंटे तक अर्धनग्न बिठाए रखा. इसके बाद ड्रेस सूख जाने के बाद उसे पहना कर कक्षा में पढ़ने के लिए भेजा.

छात्रा से उतरवाई मैली यूनिफार्म

ऐसे पढ़ेंगे छात्र तो कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया, स्कूली बच्चों को कलम की जगह पकड़ा दिया फावड़ा, वीडियो वायरल

कलेक्टर बोली- सख्त कार्रवाई की जाएगी : इसके बाद शिक्षक ने खुद को स्वच्छता मित्र बताते हुए फोटो विभागीय ग्रुप में भी शेयर कर दी, जो सोशल मीडिया में अब वायरल हो रही है. इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, शहडोल कलेक्टर वंदना वैद्य का कहना है कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है. मामले की जांच करा कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. Message of cleanliness, student dirty uniform, Teacher got off, she sat half naked, shared photo of washing