वैशाली: बिहार के वैशाली में सड़क हादसा (Road Accident In Vaishali) हुआ है. यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने कई बच्चों को कुचल दिया. हादसे में अब तक आठ लोगों की मौत हुई (Eight Died In Road Accident In Vaishali) है. ये हादसा देसरी थाना क्षेत्र के नयागंज 28 टोला में हुआ है. घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी है. मामले की सूचना पुलिस को दी गयी है. घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया.

हादसे में आठ की मौत, कई घायल: जानकारी के मुताबिक हादसा देशरी थाना के नयागंज 28 टोला के समीप हुआ है. यहां महनार मोहद्दीनगर एसएच पर स्थित ब्रह्मस्थान के पास लोग भुइयां बाबा के पूजा के दौरान नेवतन पूजा कर रहे थे. इसी बीच एक अनियंत्रित ट्रक ने लोगों को रौंद दिया. अभी तक आठ लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. जिसमें 6 बच्चे शामिल हैं. हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना मिल रही है. जिनको इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

ट्रक के नीचे लोगों के दबे होने की आंंशका: रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों की भीड़ को रौंदते हुए ट्रक घटनास्थल के पास ही एक पेड़ से टकरा गई. घटना के बाद ड्राइवर ट्रक में ही फंस गया. ट्रक के नीचे भी कई लोगों के दबकर मरने की खबर है. मौके पर लोगो की भारी भीड़ उमड़ी है. इधर, घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गयी.

घटनास्थल पर अफरा-तफरी, चीख पुकार मची: हादसे के बाद से इलाके में अफरा-तफरी मची है. मृतक के परिजनों की चीख पुकार मची हुई है. मृतकों की संख्या को लेकर अभी तक पुलिस की तरफ से अधिकारिक पुष्टि नहीं की है. फिलहाल घटनास्थल पर राहत कार्य चल रहा है. घायलों में से भी कई की हालत नाजुक बनी हुई है.