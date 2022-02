रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. बुधवार तड़के करीब पांच बजे एक सड़क हादसे में छह महिलाओं की मौत (road accident in raipur six women died) हो गई. जबकि पांच गंभीर रूप से घायल हैं. सभी भिलाई के सुभाषनगर के रहने वाले हैं. ये लोग माघ पूर्णिमा के मौके पर राजिम पुन्नी मेला में शामिल होने जा रहे थे. घटना की खबर पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची ने घायलों और मृतकों को गाड़ी से किसी तरह बाहर निकाला.

जानकारी के मुताबिक, सुभाषनगर निवासी सभी यात्री जाइलो से राजिम पुन्नी मेला जा रहे थे. तभी अभनपुर थानांतर्गत केंद्री गांव के पास उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा (Vehicle going to Punni Mela crashed in Raipur) टकराई. इस हादसे में मौके पर ही चार महिलाओं की मौत हो गई. वहीं, ड्राइवर समेत अन्य यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया. इस बीच रास्ते में ही एक और महिला ने दम तोड़ दिया. जबकि इलाज के दौरान अन्य एक महिला की मौत हो गई.

गंभीर रूप से घायल यात्रियों को जिला अस्पताल मेकाहारा रेफर कर दिया गया है. हादसे में मरने वालों में सुचित्रा, काजल, कविता दास, रीना दास, रीना चौधरी और अर्चना मौला शामिल हैं. घटनास्थल पर ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर समेत ग्रामीण एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर भी मौजूद हैं. राजिम में पुन्नी मेला के लिए प्रदेशभर से बड़ी तादाद में लोगों का आगमन जारी है, इसलिए दोनों अधिकारियों ने अभनपुर मार्ग पर ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए.