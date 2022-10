रीवा। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में बुधवार को ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसका दी. पुलिस ने टोंक गांव में दबिश दी थी. यहां टमस नदी के अथाह जल के अंदर शराब की बोतलें छिपी हुई थीं. हैरानी की बात तो यह है कि, यहां अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोगों ने शराब को छिपाने के लिए नदी का बटवारा कर रखा था. यहां की टमस नदी के गहरे पानी के अंदर शराब को छिपाकर रखा था. जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है. (Rewa Unique way to hide illegal liquor) (Rewa Tamas river illegal liquor) (Rewa Tamas River wine bottles)

एमपी में नदियां उगल रही शराब

20 मीटर नीचे छिपाई थी शराब: चाकघाट थाने के टोंक गांव में पुलिस को अवैध शराब बिक्री की सूचना मिली थी. पुलिस ने आरोपी सत्यदेव सिंह के घर में दबिश दी. तलाशी के दौरान पुलिस को शराब नहीं मिली तभी कुछ लोगों ने आरोपी के द्वारा नदी के अंदर शराब छिपाने की जानकारी मिली. कुछ देर के लिए तो पुलिस को भी अपने कानो पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन तस्दीक करने के लिए नाव में सवार होकर पुलिस जब नदी के बीच में पहुंची तो वहां पर आरोपियों ने पतली रस्सी बांधकर शराब की बॉटल पानी के अंदर छिपाई थी. 20 मीटर नीचे गहरी नदी में पानी के अंदर से पुलिस ने 13 लीटर शराब निकाली है. अवैध शराब बिक्री का यह नजारा देखकर पुलिस को भी अपनी आंखों में विश्वास नहीं हुआ. (MP Liquor found in river)

स्थानीय लोगों ने दी चौकाने वाली जानकारी: पुलिस ने बताया कि, आरोपी शराब बनाने के बाद उसे पानी के अंदर छिपा देता था. जब भी ग्राहक आता तो नाव से उसे निकालकर बेच देता था. स्थानीय लोगों ने पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारियां दी है. जो भी लोग अवैध शराब बेचने का काम करते है वे ज्यादातर टमस नदी के अंदर ही शराब छिपाकर रखते हैं. नदी के अन्य हिस्सों से भी शराब बरामद होने की आशंका जताई जा रही है. (Liquor found in Tamas river Rewa)

नदी में किया था बटवारा: आरोपियों ने टमस नदी में अपने घर के सामने के हिस्सा पर खुद का पट्टा बना लिया है. वे अपने-अपने इलाके में ही शराब छिपाते हैं. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है. थाना प्रभारी अभिषेक पटेल ने बताया कि पुलिस ने आमिलकोनी गांव में भी दबिश दी थी जहां एक घर से पांच क्विंटल लाहन बरामद हुआ है. लाहन को नष्ट करवा दिया गया है. आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर नोटिस दी गई है. (Rewa Unique way to hide illegal liquor) (Rewa Tamas river illegal liquor) (Rewa Tamas River wine bottles) (MP Liquor found in river) (Liquor found in Tamas river Rewa).