बेगूसराय : बिहार में शराबबंदी (liquor ban in bihar) को लेकर सीएम नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर हैं. इसी कड़ी में बेगूसराय में राजद विधायक राजवंशी महतो ने एक विवादित बयान (Controversial Statement of RJD MLA Rajvanshi Mahto) दिया है. विधायक ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. राजद विधायक राजवंशी महतो ने कहा कि सीएम नीतीश गांजा पीते ( RJD MLA said CM Nitish Kumar consumes ganja) हैं. गांजा पीने से भी नशा आता है. राजद विधायक के बिगड़े बोल पर हंगामा होना तय माना जा रहा है.

राजद विधायक राजवंशी महतो ने आगे कहा कि गांजा भी तो प्रतिबंध है. फिर भी मुख्यमंत्री गांजा पीते हैं. मुख्यमंत्री खुद क्यों नहीं गांजा का नशा छोड़ रहे हैं. वहीं बिहार में शराबबंदी (liquor ban in bihar) को लेकर राजवंशी महतो ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि शराबबंदी (liquor ban in bihar) कहां है. बिहार में शराबबंदी तो मात्र ढकोसला है. शराब तो पूरे बिहार में बेची जा रही है. लगातार सीएम नीतीश कुमार शराबबंदी पर बयान देते रहे रहते हैं कि शराबबंदी सफल है तो क्यों बार-बार शराबबंदी को लेकर शपथ दिलायी जा रही है.

RJD विधायक के बिगड़े बोल

शराब सभी जगह मिल रही है. बड़े माफिया शराब का कारोबार गरीबों से कराते हैं. माफिया को कुछ नहीं होता है. सिर्फ गरीब जेल जाते हैं. बस निर्दोष आदमी को पुलिस की ओर से शराब के नाम पर जेल भेजने का काम कर रहे हैं. बड़े-बड़े लोग शराब के कारोबार में फल-फूल रहे हैं.

राजद विधायक राजवंशी महतो ने आगे कहा कि शराबबंदी के नाम पर बस गरीब को सताने का काम किया जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि अब भाजपा के विधायक भी लगातार शराबबंदी को लेकर अपने ही सरकार पर ही निशाना साध रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बिहार में शराबबंदी क्या है.

