धार/खरगोन। जल संसाधन विभाग द्वारा धार जिले की कारम नदी पर 304 करोड़ की लागत से डैम का निर्माण करवाया जा रहा है. इसका निर्माण शुरू वर्ष 2018 में शुरू करवाया गया था, जो अब तक लगभग 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है. कुछ काम बाकी है. काम चल रहा है. इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से 52 गांवों में 10 हजार 500 हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी. (karma Dam Leakage MP) (Leakage in Dam on Karam river) (Dam On Karam river Dhar)

कारम नदी पर बन रहे डेम में रिसाव

नेशनल हाईवे बंद, गांवों में मुनादी : बांध से पानी रिसने के कारण जिला प्रशासन द्वारा आगरा- मुंबई नेशनल हाईवे और धामनोद -बड़वाह मार्ग को बंद कर दिया गया है. प्रशासन ने आसपास के 11 गांवों के लोगों को अलर्ट कर दिया है. साथ ही निचली बस्तियों को खाली करवाया जा रहा है. प्रशासन द्वारा मुनादी करवा दी गई है कि लोग ऊपरी सतह पर चले जाएं. डर है कि कारम डैम फूट गया तो बड़ी जनहानि हो सकती. कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव भी मौके पर पहुंचे हैं. मंत्री दत्तीगांव ने बताया कि बांध में सीपेज है. लिहाजा प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है. कलेक्टर, एसपी और टेक्निकल टीम अपना काम कर रही है. बांध के एक हिस्से से उसको काटा गया है, जिससे पानी बाहर निकल रहा है.

11 गावों को खाली कराया : कलेक्टर डॉ. पंकज जैन ने बताया कि डैम की स्थिति गुरुवार से खराब थी. लिहाजा प्रशासन की पूरी टीम यहां पर मौजूद है. पानी को एक तरफ से निकाला जा रहा है. निचली बस्ती के 11 गांवों को खाली करवा दिया गया है. उन्हें उचित स्थान पर भेज दिया गया है. (Mumbai Agra Highway closed)

ये हैं प्रभावित गांव : धार जिले के गुजरी के आसपास के कोठीदा, भारुडपूरा इमलीपुरा, भांडाखो,दुगनी,डेहरिया, सिमराली, सिरसोदिया ,डहीवर, लसनगाव, हनुमंतिया उक्त 11 ग्रामों में ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया गया है. उन्हें सुरक्षित स्थान पर रहने के निर्देश दिए हैं. वहीं खरगोन जिले के बड़वी मोईदा जलकोटा काकरिया, मिर्जापुर गांव भी प्रभावित हैं.

कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना : डैम में लीकेज को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर निशाना साधा है. पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि स्थानीय स्तर पर इस नवनिर्मित डैम को लेकर लंबे समय से शिकायतें की जा रही थीं, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदारों द्वारा इसकी अनदेखी की गई और इसका नतीजा आज सबके सामने है. कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि इस डैम के लीकेज से पैदा हुए संकट को देखते हुए जनहानि रोकने के तमाम उपाय किए जाएं। (karma Dam Leakage MP) (Mumbai Agra Highway closed)