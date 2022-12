कुल्लू: नए साल 2023 का जश्न मनाने के लिए कुल्लू-मनाली में पर्यटकों की आमद बढ़ने लगी है. वहीं, अब बॉलीवुड की हस्तियां भी कुल्लू पहुंचने लगी है. सोमवार शाम को हास्य अभिनेता कपिल शर्मा, अभिनेत्री योगिता और सिंगर गुरु रंधावा भी कुल्लू पहुंचे. तीनों हस्तियां कुल्लू के बड़ा गढ़ रिजॉर्ट में ठहरी हुई है. जहां पर बड़ा गढ़ रिजॉर्ट के निदेशक नकुल खुल्लर ने उनका स्वागत किया. (Film celebrities at Bada Garh Resort) (Kapil Sharma reached Kullu)

नए साल 2023 का जश्न मनाएंगे: नकुल खुल्लर ने बताया कि तीनों मनाली में नए साल का जश्न मनाने के लिए आए हैं. तीनों मनाली के पर्यटन स्थलों की सैर भी करेंगे. बता दें कि बीते दिनों बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल भी अपनी टीम के साथ यहां पर बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे थे. ऐसे में नए साल के जश्न के लिए आने वाले दिनों में और हस्तियां भी कुल्लू - मनाली आ सकती हैं.

लगातार आती रहती फिल्मी हस्तियां: बता दें कि फिल्मी कलाकारों का कुल्लू-मनाली आने का सिलसिला लगातार जारी रहता है, चाहे किसी फिल्म की शूटिंग के लिए आना हो या फिर यहां आकर क्वालिटी टाइम परिवार और दोस्तों के साथ बिताना हो यह सिलसिला लगातार जारी रहता है. (Kapil Sharma reached Kullu for new year) (Singer Guru Randhawa reached Kullu) (Kapil Sharma in Kull)

लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू: सोमवार शाम को लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर जहां बर्फबारी शुरू हो गई है. वहीं, अटल टनल के दोनों छोर पर भी बर्फबारी हो रही है. बर्फबारी शुरू होता देख प्रशासन ने लाहौल घाटी पहुंचे वाहनों को वापस भेज दिया. बीते दिनों जहां अटल टनल से जहां 19 हजार से अधिक वाहन पहुंचे थे तो वहीं, सोमवार को भी अटल टनल रोहतांग से होते हुए लाहौल घाटी में 5000 से अधिक वाहन पहुंचे. वहीं, घाटी में बर्फबारी का दौर शुरू होते ही लाहौल स्पीति पुलिस की टीम जगह-जगह पर तैनात हो गई और उन्होंने घाटी से वाहनों को वापस भेजना शुरू कर दिया. (snowfall in kullu) (Snowfall At Atal Tunnel Rohtang)

