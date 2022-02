जोधपुर. भारतीय वायु सेना और ओमान एयर फोर्स के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास (Joint Exercise Between Indian And Oman Air Force) ईस्टर्न ब्रिज का छठा संस्करण शुरू हो गया (Sixth Edition Of Joint Exercise Eastern Bridge In Jodhpur) है. सोमवार से लड़ाकू विमानों की शॉर्टीज शुरू हो गई. जोधपुर एयरबेस से लड़ाकू विमानों की लगातार उड़ान होने से 25 फरवरी तक जोधपुर के एयरपोर्ट से उड़ने वाली यात्री फ्लाइट के शेड्यूल भी बदल गए हैं. कई फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है. इसको लेकर नॉटम जारी कर दिया गया है.

सुबह 10 बजे से दोपहर चार बजे तक की फ्लाइट्स युद्धाभ्यास के दौरान सर्वाधिक प्रभावित (Flights Canceled Due To Air Force Exercise In Jodhpur) होगी. खासतौर से मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को जोधपुर से मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर जैसे बड़े शहरों की दोपहर में इक्का दुक्का फ्लाइट्स होगी. कई फ्लाइट्स रद्द भी की गई है. क्योंकि नोटिस टू एडमिशन (नॉटम्) के दौरान हवा में केवल फाइटर प्लेन ही होंगे जब फाइटर प्लेन ब्रेक के लिए उतरेंगे तब ही किसी यात्री विमान को जोधपुर एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति मिलेगी.

एफ16 पर हाथ आजमाएंगे भारतीय : ईस्टर्न ब्रिज 6 युद्धाभ्यास ओमान की रॉयल एयर फोर्स अपने पांच एफ16 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान साथ लेकर आई है. ओमान के पायलट भारतीय लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाएंगे तथा भारत के पायलट एफ 16 पर हाथ आजमाएंगे. 25 फरवरी को इसका समापन होगा. इस युद्धाभ्यास में ओमान की वायु सेना के 130 सदस्यों का दल भारत आया है. भारत और ओमान के बीच प्रत्येक तीन साल में यह युद्धाभ्यास होता है. 2019 में पांचवा संस्करण ओमान में आयोजित हुआ था.