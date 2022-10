श्रीनगरः जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में जन सुरक्षा कानून के तहत लश्कर ए तैयबा (LET) के दो आतंकवादियों को हिरासत (LET terrorists arrested in Kashmir) में लिया गया है. इन आतंकवादियों को घाटी में आतंकवाद को फिर से बढ़ावा देने का काम सौंपा गया था. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी है.

बांदीपोरा पुलिस ने ट्विट किया, लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों के दो सहयोगियों इशफाक मजीद डार और वसीम अहमद मलिक को जन सुरक्षा कानून के तहत बांदीपोरा में हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने कहा कि दोनों पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अपने आकाओं के संपर्क में थे और उन्हें बांदीपोरा में आतंकवाद (terrorism in Kashmir) को पुनर्जीवित करने का काम सौंपा गया था.

(पीटीआई-भाषा)