कैमूर(भभुआ): मुझे मेरी पत्नी छोड़कर एक बार नहीं बल्कि 30 से 35 बार भाग चुकी है. दो छोटे बच्चे हैं. बड़ा लड़का 4 साल का है और बेटी 4 महीने की है. इन दोनों को छोड़कर कैसे काम करूं? कौन मुझे काम देगा? मेरे घर में कोई नहीं है. बिन मां के दोनों बच्चे उदास रहते हैं. अगर मेरी पत्नी वापस नहीं आई तो मैं आत्महत्या (Kaimur suicide threats) कर लूंगा. ये गुहार है कैमूर के एक व्यक्ति की जो अपने दो बच्चों के साथ भीख मांगकर (Husband begging with children in Kaimur) गुजर बसर करने को मजबूर हैं. पत्नी की वापसी के लिए पति अब रामगढ़ थाने (Husband appeal from Kaimur Ramgarh police) के चक्कर लगा रहे हैं. (wife run away 30-35 times in Kaimur) (Husband threatened suicide in Kaimur)

पत्नी की बेवफाई के बाद पति ने दी आत्महत्या की धमकी: कलयुग के रियल जिंदगानी में पत्नी की वेवफाई ने एक पति को घुट घुट कर मरने को विवश कर दिया है. पति अपने दो मासूम बच्चों के साथ इस कड़ाके की ठंड में भीख मांगने को विवश है. पति अपनी पत्नी की गुमशुदगी का पोस्टर भी लेकर बच्चों के साथ सड़कों पर घूम रहा है. मामला रामगढ़ थाना क्षेत्र के ड़हरक गांव का है. कृष्ण मुरारी गुप्ता (Krishna Murari Gupta appeal in Kaimur) अपनी पत्नी की बेवफाई से परेशान है. आलम यह है कि वह घर बार छोड़कर रामगढ़ बाजार में अपनी पत्नी का पोस्टर लेकर घूम रहे हैं. उनकी पत्नी पिछले कई महीनों से गायब है, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है.

2017 में हुई थी कृष्ण मुरारी गुप्ता की शादी: कृष्ण मुरारी गुप्ता और उसकी पत्नी कैमूर जिले के ही रहने वाले हैं. दोनों की 2017 में लव मैरिज से हुई थी. कृष्ण मुरारी गुप्ता जिले के रामगढ़ थाने का निवासी है. वहीं उसकी पत्नी नुआव थाने की निवासी है. कृष्ण मुरारी गुप्ता का कहना है कि शादी के एक साल बाद ही पत्नी घर छोड़कर भाग गई थी. वह कई बार मुझे छोड़ कर घर से जा चुकी है. कई बार तो प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद पत्नी को वापस लाया जा सका था.

"मेरी पत्नी सात महीने में कई बार भाग चुकी है. दोनों बच्चे मेरे पास हैं. मेरे घर में कोई इन बच्चों को देखने वाला नहीं है. मैं भीख मांगना नहीं चाहता लेकिन बच्चों के लिए ऐसा करना पड़ रहा है. मैं क्या करूं? कौन मुझे काम देगा? अच्छी खासी नौकरी छोड़नी पड़ी."- कृष्ण मुरारी, पीड़ित

'दोनों मासूमों को कोई देखने वाला नहीं है': वहीं कृष्ण मुरारी ने बताया कि मैं अपने दोनों मासूम बच्चों के साथ भीख मांग रहा हूं ताकि, इन दोनों की परवरिश कर सकूं. मेरी पत्नी शादी के बाद से ही मेरे ऊपर कहर बनकर टूट पड़ी है. आज मेरी हालत भिखारी से बदतर हो गई है. दोनों बच्चों के जन्म के बाद से ही मैं अकेला परवरिश कर रहा हूं. पत्नी बच्चों को जन्म देने के बाद से ही फरार चल रही है. 5 साल में लगभग 30 से 35 बार घर से भाग चुकी है.