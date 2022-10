अलीगढ़: जिले के अतरौली स्थित गांव चालाकपुर में तेज बारिश से रविवार को मकान ढह गया. हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग दब गए. वहीं, तीन पशुओं की मौके पर (Three animals killed in house collapse in Aligarh) मौत हो गई. 5 घायलों में से 4 हालत गंभीर हैं.

अतरौली क्षेत्र के गांव चालाकपुर में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से मकान (House collapsed due to heavy rain in Aligarh) ढह गया. इसमें 5 लोग दबने (5 people of same family buried in Aligarh) से गंभीर रूप से घायल हो गए. प्रवेश कुमार, खेमवती, तिरखपाल सिंह, रश्मि मकान के मलबे में दब गए थे. वहीं, घटना में तीन पशुओं की मलबे में दबकर मौके पर ही मौत हो गई. ग्रामीणों ने सभी को मलबे से बाहर निकाला.

घायलों के पिता और एक बेटी सुबह ही घर से बाहर चले गए थे. इसलिए, परिवार के दो लोग बच गए. वहीं, मकान में मौजूद अन्य पांच लोग दबकर घायल हो गए. मकान के गिरते ही पड़ोसी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बड़ी मुश्किल से परिवार के लोगों को मलबे से बाहर निकाला. इसमें 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. 4 घायलों में से योगेश की हालत ज्यादा गंभीर है. ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. वहीं, योगेश को डॉक्टरों ने जे एन मेडिकल कॉलेज रेफर किया है.

