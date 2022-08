शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों से हो रही बारिश ने पूरे राज्य में हाहाकार मचाया हुआ (Himachal Weather Update) है. प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाया (heavy rain in himachal) है, जिससे प्रदेश में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है. बता दें कि पिछले 24 घंटे (Damage due to rain in Himachal) में प्रदेशभर में लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और बादल फटने के कुल 34 मामले सामने आए हैं. जबकि इस दौरान 20 लोगों की मौत हुई हो गई (19 people died in Himachal ) और 9 लोग घायल हुए हैं और 6 लोग लापता हैं.

हिमाचल में 4 दिन तक येलो अलर्ट: वहीं, मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा प्रदेश में चार दिन और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया (Yellow Alert in Himachal) है. फिलहाल लोगों को बारिश से राहत मिलने वाली नहीं है. आगामी 24 घंटों के दौरान भी जिला मंडी, शिमला, कांगड़ा, कुल्लू और चंबा में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. इस दौरान नदी-नालों के उफान पर रहने और लैंडस्लाइड होने की आशंका जताई है.

धर्मशाला में 333 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड: मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा की बीते 24 घंटों के दौरान शिमला, कांगड़ा, मंडी और चंबा में जमकर बारिश हुई है. सबसे ज्यादा बारिश धर्मशाला में हुई है. 24 घंटे में धर्मशाला में 333 मिलीमीटर बारिश हुई है. इसके अलावा प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी भारी बारिश हुई. उन्होंने कहा कि आगामी 24 अगस्त तक मौसम खराब बना रहेगा. इस दौरान भी कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है.

सीएम की नजर प्रदेश पर: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर जिले के सराहां से विभिन्न जिलों के उपायुक्तों के साथ प्रदेश में भारी बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की. उन्होंने तत्काल राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने के साथ-साथ महत्वपूर्ण स्थानों पर पर्याप्त संख्या में बचाव दल और मशीनरी तैनात करने के निर्देश दिए.

अतिरिक्त दल भेजने का करेंगे अनुरोध: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सेब उत्पादक क्षेत्रों और अस्पतालों की ओर जाने वाली प्रमुख सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जाए. उन्होंने कहा कि पर्यटकों को किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए फिसलन वाले स्थानों और नदी और तटों से दूर रहने का परामर्श दिया जाए. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय दल भेजने का अनुरोध किया जाएगा.

24 घंटों में 20 मौत: जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य में अब तक पिछले 24 घंटों के दौरान 20 मौतें हुई. उन्होंने सभी संबंधित विभागों को प्रभावी बचाव कार्यों के लिए उचित समन्वय बनाए रखने के निर्देश भी दिए. उन्होंने उपायुक्तों को अपने-अपने जिलों में आवश्यकतानुसार स्कूल बंद करने के संबंध में निर्णय लेने के निर्देश भी दिए.

पर्यटन विभाग ने एडवाइजरी की जारी: प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के लिए पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है. विभाग ने पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश की यात्रा की योजना बनाते समय सुरक्षित यात्रा करने की सलाह दी है. पर्यटन और नागरिक उड्डयन निदेशक अमित कश्यप ने कहा कि पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हुई है और पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाले विभिन्न मार्गों पर भूस्खलन की घटनाएं हुई है. इसलिए पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश राज्य का दौरा करने से पहले, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) की वेबसाइट https://hpsdma.nic.in देखने की सलाह दी गई है.

पर्यटक को सूचना केंद्रों से संपर्क की सलाह :उन्होंने कहा कि जो पर्यटक पहले से ही राज्य में हैं, उन्हें नदियों और पहाड़ी किनारों के पास न जाने और किसी भी आपात स्थिति में पर्यटन विभाग और एचपीटीडीसी के पर्यटक सूचना केंद्रों से संपर्क करने की सलाह दी गई (himachal tourism department issued advisory) है. पर्यटकों को यह भी सलाह दी गई है कि वह जिन पर्यटन स्थलों का दौरा कर रहे हैं, उनकी यात्रा के लिए सड़कों के बारे में पूर्व सूचना प्राप्त कर लें.