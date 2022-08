टिहरी: उत्तराखंड में मॉनसूनी बारिश का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है. टिहरी जिले के घनसाली में बुधवार तड़के 6 बजे बादल फटने की घटना सामने आई (cloudburst in Nailchami Tehri) है. बादल फटने से उफान पर आए बरसाती गदेरों ने नैलचामी में भारी तबाही मचाई (lot of devastation due to cloudburst) है. बादल फटने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

जानकारी के मुताबिक नैलचामी में सुबह 6 बजे बादल फटने की घटना (Tehri cloudburst) हुई. पानी के साथ आए सैलाब ने सिंचाई नहरें, खेती और फसलों के साथ कई पुलों को तबाह कर दिया. जिस जगह पर बादल फटा है, वो स्थान घनसाली से करीब 20 किलोमीटर दूर है.

टिहरी के नेलचामी में फटा बादल

नैलचामी में बादल फटने (cloudburst in uttarakhand) की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है. अभीतक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है.