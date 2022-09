गुना। PFI के खिलाफ आवाज उठाना भाजपा नेता को भारी पड़ गया. भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष जाकिर बावड़ी पर हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए. बताया जा रहा है कि जाकिर बावड़ी ने PFI को प्रतिबंधित करने के लिए प्रेस नोट जारी किया था. पुलिस ने भाजपा नेता कि शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है.

भाजपा नेता पर तलवार से जानलेवा हमला

पैरों और सिर में आई गंभीर चोटें: घटना कर्नलगंज इलाके की है. BJP अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष जाकिर बावड़ी ने PFI को प्रतिबंधित करने के लिए प्रेस नोट जारी किया था. जिसमें उन्होंने PFI की गतिविधियों को संदिग्ध बताया था. जिसके बाद बदमाशों ने तलवार से उन पर अटैक कर दिया. इस हमले में जाकिर बावड़ी के पैरों और सिर में गंभीर चोटें आई हैं. उनका अस्पताल में इलाज जारी है. (Deadly attack on Zakir Bawdi)

भाजपा नेता द्वारा लिखा गया लेटर

MP NIA Raid: ATS और एनआईए की कार्रवाई का CCTV फुटेज आया सामने, PFI प्रदेश अध्यक्ष समेत 4 हुए हैं गिरफ्तार

एक हिरासत में: इधर ATS भोपाल ने गुना पहुंचकर PFI संगठन से जुड़े कार्यकर्ता मोहसिन कुरैशी को हिरासत में लिया है. मोहसिन कुरैशी से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं. बता दें कि केंद्र सरकार ने PFI को अगले 5 वर्षों तक प्रतिबंधित कर दिया गया है. PFI का कनेक्शन आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है. ATS और NIA द्वारा लगातार PFI के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.

