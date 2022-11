हरिद्वार: रायवाला थाना क्षेत्र में एक बार फिर गुलदार ने आतंक (Guldar terror in Raiwala area मचाना शुरू कर दिया है. भोजन की तलाश में जंगल से बाहर आकर अब गुलदार जानवरों का शिकार कर रहा है. ताजा वीडियो रायवाला स्थित पेट्रोल पंप का है, जहां पर रात में ड्यूटी देने आए एक पुलिसकर्मी के सामने गुलदार पंप के पास घूम रहे कुत्ते को उठा ले (Guldar took away the dog) गया. जिससे एक बार को पुलिसकर्मी भी दहशत में आ गया.

रायवाला थाना क्षेत्र राजाजी टाइगर रिजर्व से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है. इस क्षेत्र में पूर्व में भी कई बार गुलदार ना केवल जानवरों को बल्कि लोगों को भी अपना निशाना बना चुका है. लेकिन पिछले कुछ समय से इस इलाके में गुलदार की आमद काफी कम बनी हुई थी.

रायवाला में पुलिसकर्मी के सामने कुत्ते को ले उड़ा गुलदार

बुधवार रात इलाके में स्थित एक पेट्रोल पंप पर ड्यूटी के दौरान बैठे एक पुलिसकर्मी के होश उस समय उड़ गए जब उसके बराबर में से निकल कर आया गुलदार सामने घूम रहे एक कुत्ते को गर्दन से पकड़ उठा ले गया. इस घटना को देख पुलिसकर्मी के भी होश उड़ गए. यह सारी घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी (Video captured in CCTV installed at petrol pump) में कैद हो गई.