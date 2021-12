अहमदाबाद : गुजरात में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2022 () के चलते मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Chief Minister Bhupendra Patel) ने वर्ल्ड एक्सपो से दुबई दौरे की शुरुआत (started Dubai tour reaching from World Expo) की. यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे, व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business) और बेहतरीन जीविका के त्रिगुण संगम ने गुजरात को दुनिया में निवेश के लिए पसंदीदा जगह बनाया है.

दुबई की अपनी यात्रा के पहले दिन, सीएम भूपेंद्र पटेल ने यूएई के दो मंत्रियों और आठ प्रमुख उद्योग निवेशकों के साथ आमने-सामने की बैठक की. उन्हें वाइब्रेंट समिट में भाग लेने और गुजरात के विकास मॉडल का सीधा दौरा करने के लिए आमंत्रित किया.

सीएम भूपेंद्रभाई पटेल ने कहा कि गुजरात में लॉजिस्टिक्स सुविधाओं, सक्रिय नीति निर्माण और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल के कारण गुजरात 2021 में भारत में सबसे अधिक FDI प्राप्त करने में सक्षम रहा है. दौरे के दौरान लगभग आठ निवेशकों से बात करते हुए सीएम ने धोलेरा एसआईआर गिफ्ट सिटी ने दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क जैसे टिकाऊ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया.