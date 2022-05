अहमदाबाद : गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (Gujarat ATS) को बड़ी सफलता हाथ लगी है. उसने हथियारों से जुड़े एक बड़े रैकेट का खुलासा किया है. एटीएस ने 40 से ज्यादा हथियार जब्त किए हैं (nab large arms racket). शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि हथियार मध्यप्रदेश से सौराष्ट्र लाए जा रहे थे. बरामद किए गए हथियारों में बड़ी संख्या में पिस्टल हैं. एटीएस ने 15 से ज्यादा लोगों को पकड़ा है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. उनकी निशानदेही और और लोगों की गिरफ्तारी की जा सकती है. पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि गुजरात में ये हथियार कहां ले जाने थे.

हाल ही में गुजरात के अमरेली जिले में स्थित पिपावाव बंदरगाह से करीब 90 किलो हेरोइन की बड़ी खेप जब्त की गई थी. गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते और राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने संयुक्त अभियान को अंजाम दिया (Mega search operation of Gujarat ATS and DRI at Pipavav port) था. कुल 350 किलोग्राम सुतली के धागे में 80 से 90 किलोग्राम हेरोइन तरल रूप में थी. अब बड़ी मात्रा में हथियारों की बरामदगी की गई है.

गुजरात में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए पुलिस और एटीएस सतर्क है. हथियार और नशा तस्करों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है. एटीएस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है. मामले में जल्द ही और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है.

