दुर्ग : पाटन थाना क्षेत्र में एक शासकीय फार्च्युनर वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मारी है. हादसे में एक युवक का मौके पर ही मौत हो ( Accident in Durg Patan) गई. वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है. पुलिस ने फार्च्यूनर वाहन को जब्त कर वाहन चालक को गिरफ्तार किया है .

कहां हुआ हादसा : पाटन ब्लाक के ग्राम लोहरसी और तर्रा के बीच बुधवार की देर शाम एक सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हो गई है. वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. जानकारी के अनुसार शासकीय फार्च्यूनर क्रमांक CG02AG0011 को चालक तेज रफ्तार से चला रहा था. इस दौरान सामने चल रहे बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया. घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त करने और आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पाटन थाना के सामने युवक के शव को रखकर चक्काजाम कर दिया. पुलिस के चालक और गाड़ी को थाना लाने के बाद मामला शांत (Car driver arrested in Patan) हुआ.

कैसे हुआ हादसा : ग्राम लोहरसी के रहने वाले प्रकाश चन्द्राकर अपने साथी बंटी चन्द्राकर के साथ तर्रा से अपने घर लोहरसी जा रहे थे. तभी रास्ते मे एक तेज रफ्तार फार्च्यूनर गाड़ी CG02AG0011 ने दोनों युवकों को अपनी चपेट में ले लिया. बाइक को पीछे से टक्कर मारी और उसके बाद युवक को 20 मीटर घसीटते हुए ले गया . फार्च्यूनर गाड़ी का पिछला चक्का प्रकाश के ऊपर से होकर गुजर गया. जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई.





किसकी है गाड़ी : आपको बता दे कि प्रदर्शनकारी बीजेपी मंडल अध्यक्ष लोकमणी चंद्राकर ने जानकारी दी कि दुर्घटना करने वाली सफेद रंग की शासकीय फार्च्यूनर गाड़ी प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की (Accident in the car of Revenue Minister in Patan) है. उसका चालक श्रीराम नेताम है जो फुंडा का रहने वाला है. पुलिस ने शासकीय फार्च्यूनर वाहन को जब्त कर चालक श्रीराम नेताम के खिलाफ धारा 297,337,304A का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया (Death due to collision with government vehicle in Patan) है .