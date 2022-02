मुंगेर: फ्रांस के नॉर्दन की एक युवती सात समंदर पार कर अपने प्रेमी को जीवनसाथी बनाने के लिए बिहार के मुंगेर पहुंच गई. शुक्रवार को जिला अवर निबंधक सह विवाह पदाधिकारी सत्यनारायण चौधरी के न्यायालय में शर्लिन (Sherlyn Of France) ने अपने प्रेमी और मुंगेर निवासी रणवीर से कोर्ट मैरिज (French Girl Married A Young Man From Munger) की. भारतीय संस्कृति ने शर्लिन को इतना प्रभावित किया कि वो अपने माता-पिता के साथ सात समंदर पार कर देसी दूल्हा रणवीर के साथ सात फेरे (French Bride Marriage With Bihari Groom In Munger) लेने यहां पहुंचीं.

ऐसे हुआ प्यार

बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर प्रखंड के नयागांव मुंगरौरा (Foreign bride came to Nayagaon Mungraura of Jamalpur block) के रहने वाले सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी नरेश प्रसाद के पुत्र रणवीर कुमार 2015 में मास्टर इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए ऑडीनेशिया कॉलेज नॉर्दन फ्रांस गए थे. उसी कॉलेज के बगल में लिसा ग्राफिक कॉलेज में ग्राफिक डिजाइनर का कोर्स शार्लीन पियो कर रही थी. जहां इन दोनों की आंखें चार हो गई. दोनों का कॉलेज का कैंपस एक ही था, इसलिए दोनों का मिलना-जुलना लगातार बढ़ता गया. शर्लिन और रणवीर ने साथ जीने मरने की कसमें खाई. 2017 में रणवीर का कोर्स पूरा हुआ और रणवीर जॉब मार्केटिंग एवं सेल्स मैनेजर के रूप में वहां जॉब करने लगा. इस दौरान दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा.

मुंगेर के छोरे पर आया फ्रांसीसी मेम का दिल

कोरोना के चलते शादी में हुई देरी

रणबीर ने कहा कि शादी तो पहले ही हो जाती, लेकिन 2020 में कोरोना और वर्क फ्रॉम होम के चलते वह भारत वापस लौट आया, लेकिन इस दौरान हम दोनों के बीच बातें होती रही. हम लोगों ने शादी के लिए अपने माता-पिता को भी राजी कर लिया था. शादी के लिए हम लोगों ने 17 जनवरी 2022 को ऑनलाइन आवेदन दिया था. एक माह बाद शुक्रवार 18 फरवरी 2022 को हम लोगों ने विवाह निबंधन पदाधिकारी सत्यनारायण चौधरी के समक्ष कोर्ट मैरिज कर लिया है.

मुंगेर के छोरे पर आया फ्रांसीसी मेम का दिल

फ्रांसिस शर्लिन अपने माता बेथरिस और पिता डोमनिक पिओ के साथ भारत आईं और कोर्ट मैरिज की. वहीं, दूल्हा रणवीर कुमार अपने पिता नरेश प्रसाद, अपने दोस्त सोनू मंडल एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ निबंधन कार्यालय पहुंचा. यहां विवाह निबंधन पदाधिकारी ने सत्यनारायण चौधरी ने कागजी प्रक्रिया पूरी कर शादी पर अपनी मोहर लगाकर दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट प्रदान किया.

मुंगेर के छोरे पर आया फ्रांसीसी मेम का दिल

शादी के बाद मिठाई खिलाकर एक दूसरे को दी बधाई

कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बाद दोनों के परिजन एवं दोस्तों ने नव दंपत्ति को बधाई दी. नव दंपत्ति शर्लिन और रणवीर ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शादी की खुशियां मनाई. दोनों हाथों में हाथ डालकर कोर्ट परिसर से बाहर निकले और गाड़ी में बैठकर चले गए.

मुंगेर के छोरे पर आया फ्रांसीसी मेम का दिल

मेहंदी लगा कर आई थी विदेशी दुल्हनिया

शर्लिन पिओ कोर्ट मैरिज करने अपने माता-पिता के साथ पहुंची थी, लेकिन वह भारतीय परंपरा बिल्कुल नहीं भूलीं. हाथों में मेहंदी रचा कर वह शादी के लिए पहुंची थी. हाथों की मेहंदी दिखाते हुए वह काफी खुश थीं और उनके माता-पिता भी इस शादी से खुश थे. मौके पर शार्लिन ने कहा कि पढ़ाई के दौरान हम दोनों ने एक दूसरे को दिल दिया. मुझे भारतीय कल्चर बहुत पसंद है और यहां का खानपान भी बेहद पसंद है.

मुंगेर के छोरे पर आया फ्रांसीसी मेम का दिल

हिंदू रीति रिवाज से भी होगी शादी

रणवीर के पिता सेवानिवृत्त नरेश प्रसाद कोर्ट मैरिज के दौरान इतने खुश थे कि वे भांगड़ा करने लगे. उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं कि हमारा बेटा विदेशी मेम को लाया है और फ्रांस की शर्लिन भी हम लोगों के साथ घुल मिल गई है. हम लोग पहले भी इससे मोबाइल पर बात करते थे. उन्होंने कहा कि अभी तो कोर्ट मैरिज हुई है. आज अंतिम दिन लग्न का होने के कारण सगाई भी की जाएगी और हिंदू रीति रिवाज से बहुत जल्द शादी भी दोनों की कराई जाएगी.

मुंगेर के छोरे पर आया फ्रांसीसी मेम का दिल

पिता ने कहा कि दोनों की शादी हम अग्नि के सात फेरे लेकर करवाएंगे, क्योंकि फ्रांस के रहने वाले शर्लिन के माता-पिता को भी भारतीय संस्कृति पसंद है. कोर्ट मैरिज के बाद रणवीर कुमार ने कहा कि, हम लोग भी अपने संस्कृति के अनुसार इस शादी के बंधन को सात जन्मों में बांधने के लिए अग्नि के सामने सात फेरे लेकर सुर्ख लाल रंग से विदेशी दुल्हनिया को सिंदूर देकर देसी दुल्हनिया बनाएंगे.