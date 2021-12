गया: बिहार के गया रेलवे स्टेशन (bihar gaya railway station) के पिलग्रीम प्लेटफार्म पर खड़ी ट्रेन के स्लीपर बोगी में आग (Fire in the sleeper bogie of the train) लग गई. आग लगने के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई है.

इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है. आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है.

गया जंक्शन पर खड़ी ट्रेन में लगी आग, धू-धू कर जली बोगी

उत्तर प्रदेश में भी हुई ऐसी ही एक घटना, जानें

वहीं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कासगंज पैसेंजर की जनरल बोगी में रविवार देर रात अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया. घटना जिले के हरसिंहपुर गोवा हॉल्ट के पास हुई. आनन-फानन ट्रेन को हथियापुर रेलवे क्रॉसिंग पर रोका गया. गार्ड और यात्रियों की मदद से बोगी को काटकर उसे अलग किया गया. सूचना पर पहुंचीं दो दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. फिलहाल, अभी किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है. क्षतिग्रस्त बोगी को भी चेक कर लिया गया है. कुछ नहीं मिला है.

इधर गया रेलवे स्टेशन के पिलग्रीम प्लेटफार्म पर खड़ी ट्रेन के स्लीपर बोगी में आग लगने की घटना पर अपडेट जारी है...