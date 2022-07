रेवाड़ी: आपने भी अक्सर रेलवे स्टेशनों या बस स्टैंड के सार्वजनिक शौचालयों में ताले लटके (waiting room toilet locked) देखें होंगे. जिसके लिए आप सिस्टम को कोसने के अलावा कुछ नहीं करते लेकिन रेवाड़ी में एक महिला ने ऐसा होने पर दो अधिकारियों को खिलाफ मामला (FIR registered on two railway station master) दर्ज करवा दिया. यहां भी रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक शौचालय पर ताला लटका था, जिसके बाद दो रेलवे स्टेशन मास्टरों की शामत (FIR on two railway station master) आ गई.

माजरा क्या है- मामला सोमवार शाम का है, जब दिल्ली के पश्चिम विहार की रहने वाली महिला यात्री रेवाड़ी रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रही थी. इसी बीच उसकी तबीयत खराब हो गई. महिला वेटिंग रूम में बने टॉयलेट का इस्तेमाल करना चाहती थी लेकिन वहां ताला लटका हुआ (Rewari Junction waiting room toilet locked) था. इतना ही नहीं जेंट्स टॉयलेट पर भी ताला लटका हुआ था. इसके बाद महिला इस बात शिकायत को लेकर स्टेश मास्टर के पास पहुंची, मौके पर एक अन्य स्टेशन मास्टर राम अवतार भी बैठे हुए थे. महिला ने स्टेशन मास्टर विनय से टॉयलेट की चाबी (Rewari Junction waiting room toilet key) मांगी. पीड़िता का आरोप है कि दोनों स्टेशन मास्टरों ने यह कहते हुए चाबी देने से मना कर दिया कि महिलाएं टॉयलेट को गंदा कर (Rewari railway station toilet locked) देती हैं.

दो स्टेशन मास्टरों के खिलाफ मामला दर्ज- चाबी को लेकर महिला और स्टेशन मास्टरों के बीच बहस भी हुई. महिला के मुताबिक उसने जब स्टेशन मास्टर से कहा कि सार्वजनिक शौचालय पर इस तरह ताला नहीं लगाया जा सकता, तो दोनों ने उसके साथ अभद्रता (misbehavior with female passenger in rewari) की. इसके बाद महिला ने दोनों के खिलाफ जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज करा दी. जीआरपी ने दोनों स्टेशन मास्टर के खिलाफ धारा 353, 506, 509 के तहत केस दर्ज कर लिया है. जीआरपी थाना प्रभारी भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि महिला ने दोनों पर अभद्रता का आरोप लगाया है और पीड़ित महिला की शिकायत पर स्टेशन मास्टर विनय और राम अवतार के खिलाफ FIR दर्ज की (FIR on two railway station master) गई है. दो स्टेशन मास्टरों पर FIR दर्ज करने के बाद जीआरपी मामले की जांच में जुट गई है.