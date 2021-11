आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1. गहलोत मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, PCC कार्यालय में कल दोपहर 2 बजे होगी बैठक

राजस्थान में एक राजनीतिक घटनाक्रम में सभी मंत्रियों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं. मंत्रिमंडल पुनर्गठन की कवायद के बीच राजस्थान मंत्रिपरिषद की बैठक शनिवार शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) की अध्यक्षता में हुई. इस बैठक में सभी मंत्रियों के इस्तीफे (resignation of all ministers) ले लिए गए हैं. कल दोपहर PCC कार्यालय में बैठक होगी.. पढ़ें पूरी खबर

2. 'क्लीन स्वीप' को तत्पर टीम इंडिया आजमा सकती है नया कॉम्बिनेशन

रोहित और द्रविड़ अब रिजर्व खिलाड़ियों को मौका देकर परखना चाहेंगे. छठे गेंदबाज को चुनने की दशा में वेंकटेश अय्यर से गेंदबाजी कराई जा सकती है चूंकि हुगली नदी से उठने वाली हवाओं से उन्हें अतिरिक्त स्विंग मिलेगी.. पढ़ें पूरी खबर

3. आंदोलन के भविष्य पर फैसला के लिए किसान संगठनों की रविवार को बैठक, अब एमएसपी पर जोर

सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया है. इसके बाद केंद्र पर एमएसपी की गारंटी वाला कानून लाने का दबाव बन रहा है. पढ़ें पूरी खबर...

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1. करतारपुर में इमोशनल हुए सिद्धू, इमरान खान को बता दिया 'बड़ा भाई', भाजपा ने घेरा सिद्धू का करतारपुर दौरा.

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने करतारपुर पहुंचने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को 'बड़ा भाई' बताया. सिद्धू के इस बयान पर विवाद होना तय माना जा रहा है. बता दें, पूर्व क्रिकेटर सिद्धू पहले भी पाकिस्तान जाकर विवादों में घिर चुके हैं. साल 2018 में इस्लामाबाद में इरमान खान के शपथ ग्रहण समारोह में पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के गले लगने के कारण सिद्धू को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था.. पढ़ें पूरी खबर

2. सिद्धू की पॉलिटिकल कमेंट्री : इमरान 'बड़े भाई' जैसे, व्यापार के लिए खोल देनी चाहिए भारत-पाक सीमाएं

करतारपुर साहिब कॉरिडोर (Kartarpur Sahib Corridor) के फिर से खुलने पर पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू (Punjab Congress chief Navjot Singh Sidhu) ने एक के बाद एक कई बयान दिए हैं, जिससे राजनीति गर्मा गई है. सिद्धू ने जहां पाकिस्तानी पीएम को बड़ा भाई बताया, वहीं भारत-पाक के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए सीमाएं खोलने (opening borders to increase business) तक वकालत कर डाली. रिपोर्ट से जानें सिद्घू ने और क्या-क्या कहा.

3. केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का निशाना, अब 'चीनी कब्जे' का सत्य भी मान लेना चाहिए

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Former Congress President Rahul Gandhi) ने तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त (repeal of three central agricultural laws) करने से जुड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद शनिवार को सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब उसे चीन के कब्जे का सत्य भी स्वीकार (Accepting the truth of China's occupation) कर लेना चाहिए. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

4. पाकिस्तान का गुणगान करना कांग्रेस की पुरानी रवायत, राहुल के इशारे पर सिद्धू ने दिया बयान : पात्रा

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा (BJP spokesperson Sambit Patra) ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (Punjab Congress President Navjot Singh Sidhu) पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान जाएं और इमरान खान का महिमामंडन (glorification of imran khan) न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता. ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना कि रिपोर्ट.

5. कंगना ने कृषि कानून वापस लेने के फैसले को बताया गलत, इंदिरा गांधी को याद कर फिर खड़ा किया विवाद कंगना

कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहती हैं. पीएम मोदी द्वारा कृषि कानून वापस लिए जाने के ऐलान के बाद कंगना ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है. लेकिन इस बार उन्होंने सरकार के फैसले को गलत करार दिया है, साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कुछ इस अंदाज में याद किया है कि विवाद होना तय है. आखिर कंगना ने ऐसा क्या कहा है ? जानने के लिए पढ़िये पूरी ख़बर

6. जम्मू-कश्मीर में शहीद दीपक नैनवाल की पत्नी बनीं सेनामें अफसर, बेटे को मां पर गर्व नैनवाल की पत्नी बनीं सेनामें अफसर

शहीद नायक दीपक नैनवाल की पत्नी ज्योति नैनवाल आज चेन्‍नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी से पास आउट हुई हैं. इस खास मौके पर ज्‍योति के साथ उनके दोनों बच्‍चे भी मौजूद थे.क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

7. वरुण गांधी ने PM मोदी को लिखा पत्र, किसानों की मांगें मानने और गृह राज्यमंत्री पर कार्रवाई की मांग की

पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र. वरुण गांधी ने एमएसपी पर कानून बनाने सहित अन्य मुद्दों पर भी तत्काल निर्णय लेने की मांग की.सांसद वरुण गांधी ने आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को एक-एक करोड़ मुआवजा देने की मांग की है.क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

8. आर्यन खान, 2 अन्य के खिलाफ अपराध की साजिश रचने का कोई सबूत नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट आर्यन खान.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और दो अन्य को ड्रग्स-ऑन-क्रूज़ मामले में जमानत देते हुए कहा है कि प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

9. शीतकाल के लिए बदरीनाथ धाम के कपाट बंद, अंतिम दिन 4366 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

चारधाम में शामिल प्रसिद्ध बदरीनाथ धाम के कपाट पूरे विधि-विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं. इसके साथ ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का भी समापन हो गया है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

10. जम्मू कश्मीर : कुलगाम मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर, 60 लोगों को सुरक्षित निकाला

जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ (encounter) में शनिवार को एक आतंकवादी मारा गया. कुलगाम पुलिस और सेना ने मुठभेड़ स्थल से 60 लोगों समेत स्कूली बच्चों को बचाया. पुलिस ने यह जानकारी दी. एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के होने की सूचना मिलने पर कुलगाम जिले के आशमुजी इलाके में घेराबंदी करके तलाश अभियान शुरू किया. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

MUST READ :

SPECIAL

1. सर्दियों में खूब सताएगी ठंड, कई राज्यों में न्यूनतम तापमान का टूटेगा रेकॉर्ड, जानिए क्यों ?

अब मौसम गजब रंग बदलने लगा है. 2021 में मॉनसून देर से लौटा, हर तरफ बेमौसम की बरसात हुई. अब सितम ढ़ाने वाली सर्दी होने की संभावना जताई जा रही है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, यह जलवायु परिवर्तन का असर है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

EXCLUSIVE

1. ईटीवी भारत से बोले सत्यपाल मलिक, 'मैं गवर्नर पद छोड़ने को तैयार था, लेकिन किसानों की हिमायत छोड़ने को नहीं'

मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. इस दौरान मलिक ने कहा कि उन्होंने तय कर लिया था कि वे किसानों की हिमायत कभी नहीं छोड़ेंगे, बेशक उन्हें गवर्नर पद से हटना पड़ा. ईटीवी भारत के नेशनल ब्यूरो चीफ राकेश त्रिपाठी ने सत्यपाल मलिक से खास बात की. आइए जानते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा...

2. खेल और दोस्ती की भावना से समझें सिद्धू का करतारपुर दौरा : कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला.

पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू (Punjab Congress chief Navjot Singh Sidhu) की हालिया टिप्पणियों पर विवाद खड़ा हो गया है क्योंकि उन्होंने करतारपुर साहिब कॉरिडोर की यात्रा (Kartarpur Sahib Corridor tour) के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बता दिया. हालांकि पंजाब के एक कांग्रेस सांसद ने जोर देकर कहा है कि इस मामले को खेल भावना (sportsmanship) से देखा जाना चाहिए. क्लिक कर देेखें पूरा साक्षात्कार

VIDEO

कर्नाटक के तट पर दिखी व्हेल मछली देखें वीडियो.

कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के भटकल के पास अरब सागर में एक व्हेल देखी गई. व्हेल को अरब सागर में मछली पकड़ने गए मछुआरों ने देखा. मछुआरों ने उस पल को वीडियो में कैद कर लिया जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. क्लिक कर देखें वीडियो..