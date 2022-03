आज की खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

1- प्रमोद सावंत शपथ ग्रहण समारोह: काले मास्क, काले कपड़े पहने लोगों को नहीं मिलेगा प्रवेश

गोवा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत के बाद प्रमोद सावंत सीएम पद की शपथ लेंगे. भाजपा की गोवा इकाई के अध्यक्ष सदानंद शेत तनवड़े ने कहा है कि सोमवार को होने वाले मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में काले मास्क या काले कपड़े पहने लोगों को समारोह स्थल के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर

2- केंद्रीय श्रमिक संगठनों का सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 28-29 मार्च को हड़ताल का आह्वान

केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने सरकार की कामगार, किसान और जन विरोधी नीतियों के विरोध में 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है (Call for strike on 28-29 March). श्रमिक संगठनों के बयान के अनुसार, कामगार विरोधी, किसान विरोधी, जन विरोधी तथा राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ 28-29 मार्च, 2022 को दो दिन की हड़ताल को लेकर विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में तैयारियों के सिलसिले में केंद्रीय श्रमिक संगठनों के संयुक्त मंच की 22 मार्च, 2022 को दिल्ली में बैठक हुई. पढ़ें पूरी खबर

कल की वो प्रमुख खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी

अमरनाथ यात्रा की शुरुआत इस साल 30 जून से होगी. यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. जम्मू कश्मीर के गवर्नर के दफ्तर की ओर से जानकारी दी गई है कि इस बार अमरनाथ यात्रा 47 दिनों तक चलेगी और परंपरा के अनुसार रक्षा बंधन के दिन समाप्त होगी. पढ़ें पूरी खबर

2- Swiss Open: पीवी सिंधु पहली बार बनीं स्विस ओपन चैंपियन, थाईलैंड की बुसानन को हराया

दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया है. महिला सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में भारत की सिंधु ने थाईलैंड की बुसानन ओंगबामरुंगफान को लगातार गेम में हराया. सिंधु ने पहली बार इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया है. पढ़ें पूरी खबर

3- Pak No Confidence Vote : इस्लामाबाद में इमरान का शक्ति प्रदर्शन, एक और सहयोगी ने छोड़ा साथ

पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के बादल मंडरा रहे हैं. इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री इमरान खान के शक्ति प्रदर्शन से पहले उनके एक और सहयोगी अलग हुए हैं. जानकारी के मुताबिक सत्तारुढ़- पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की सहयोगी जम्हूरी वतन पार्टी (जेडब्ल्यूपी) के प्रमुख शाहज़ैन बुगती ने इमरान खान का साथ छोड़ने का ऐलान किया है. जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की संसद में 28 मार्च को नो कॉन्फिडेंस मोशन पर मतदान होना है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ असंतोष बढ़ रहा है. पढ़ें पूरी खबर

4- 'नया भारत' न केवल बड़े सपने देखता है बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने का साहस भी दिखाता है: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi ) ने आज 'मन की बात' कार्यक्रम में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों की ऑनलाइन खरीद के पोर्टल से वित्त वर्ष 2021-22 में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के माल एवं सेवाओं की खरीद का उल्लेख करते हुए कहा कि यही तो 'नया भारत' है जो न केवल बड़े सपने देखता है बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का साहस भी दिखाता है. पढ़ें पूरी खबर

5- MI vs DC IPL 2022: ललित-अक्षर की आंधी में उड़ी मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स की शानदार जीत

इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League) में रविवार को पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) व दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के बीच खेला गया. मुंबई की ओर से इशान किशन ने बड़ी अर्धशतकीय पारी खेलकर दिल्ली के लिए चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया. जबाव में खेलने उतरी दिल्ली की टीम एक समय पांच विकेट खोकर हार की कगार पर पहुंच गई थी. लेकिन ललित यादव व अक्षर पटेल की जोड़ी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से दिल्ली कैपिटल्स को जीत दिला दी. पढ़ें पूरी खबर

6- प.बंगाल: बीरभूम हिंसा मामले में CBI ने 21 को बनाया आरोपी, जलाकर मारे गए थे आठ लोग

पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के रामपुर हाट में 21 मार्च को कुछ अज्ञात लोगों ने दस घरों में आग लगा कर 8 लोगों की हत्या कर दी थी. मामले में संज्ञान लेते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिये थे. अब इसी मामले की जांच में जुटी सीबीआई ने 21 लोगों को आरोपी बनाया है. गौरतलब है कि सीबीआई की 30 सदस्यीय टीम पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट पहुंची और उसने वहां पर हिंसा मामले की जांच शुरू की. बता दें कि पिछले हफ्ते हुई हिंसा में दस घरों को आग लगा दी गई थी. जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी. पढ़ें पूरी खबर

7- डीआरडीओ ने MRSAM का ओडिशा के तट से किया सफल परीक्षण

भारत ने रविवार को सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल (Medium Range Surface to Air Missile- MRSAM) के सेना के संस्करण का ओडिशा के चांदीपुर से परीक्षण (DRDO successfully conducted two flight tests of indian army) किया. रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation- DRDO) ने यह जानकारी दी. डीआरडीओ ने कहा कि मिसाइल परीक्षण सुबह 10.30 बजे किए गए. पढ़ें पूरी खबर

8- आचार्य श्री महाश्रमण की पदयात्रा ने 20 राज्यों को एक विचार, प्रेरणा से जोड़ा: पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (रविवार) अहिंसा यात्रा पूरी होने (completion of non-violence journey) पर सभी योगी और आचार्यों को बधाई (PM Narendra Modi congratulated Yogis and Acharyas) दी है. प्रधानमंत्री मोदी ने अहिंसा यात्रा संपूर्णता समारोह कार्यक्रम के दौरान संबोधित कर कहा कि आचार्य श्री महाश्रमण जी ने सात वर्षों में 18 हजार किलोमीटर की पदयात्रा पूरी की. यह यात्रा दुनिया के तीन देशों की पदयात्रा थी. पढ़ें पूरी खबर

9- पांच फीट के कपड़े पर राम जन्म से रावण वध की पूरी कहानी उकेर दी

ओडिशा के शिल्पकार ने 5 फीट x 3 फीट चौड़े कपड़े पर भगवान राम के जन्म से लेकर रावण वध तक की पूरी चित्रकला उकेर दी है. पटचित्रकला की रामायण कथा बेहद आकर्षक है. इस चित्रकला को बनाने में उन्हें 6 महीने का समय लगा है. पढ़ें पूरी खबर

10- यूपी के मदरसों में अनिवार्य हुआ राष्ट्रगान, बायोमेट्रिक से लगेगी शिक्षकों की हाजिरी

उत्तर प्रदेश में मदरसों की शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए शासन ने कई बड़े बदलाव किए हैं. मदरसों में अब राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया है. वहीं मदरसा शिक्षकों की हाजिरी के लिए मदरसों में बायोमेट्रिक सिस्टम को भी लागू कर दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर

11- Power Politics Pakistan: इमरान का विपक्ष पर हमला, कहा- 30 वर्षों से पाक को लूट रहे तीन 'चूहे'

पाकिस्तान के राजनैतिक हालात ऐसे हैं कि राजधानी इस्लामाबाद में पीएम इमरान खान (Pakistan Prime Minister Imran Khan) को शक्ति-प्रदर्शन करना पड़ा. इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के विपक्षी दलों पर जमकर निशाना (Attacked the opposition parties ) साधा और उनकी तुलना चूहे से कर डाली. पढ़ें पूरी खबर

1- Taj Mahotsav 2022: गायक हरिहरन ने सुरों से बांधा समा

आगरा में ताज महोत्सव 2022 (Taj Festival 2022 in Agra) में शनिवार की शाम कल्चरल नाइट बॉलीवुड के जाने माने पार्श्व गायक पदमश्री ए. हरिहरन के नाम (Taj Festival cultural night in the name of bollywood singer Padmashree A. Hariharan) रही. शिल्पग्राम के मुक्ताकाशी मंच से हरिहरन ने अपनी आवाज का जादू बिखेरना शुरू किया तो लोग मंत्रमुग्ध होकर गुनगुनाने और झूमने लगे. ईटीवी भारत से पार्श्व गायक हरिहरन (ETV Bharat talks with A Hariharan) ने कहा कि संगीत कोई उत्पाद नहीं है, जिसे मार्केटिंग की जरूरत पड़े. देखें वीडियो

1- कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम : DRDO ने बनाया विशेष हथियार, छिपे हुए आतंकी पल भर में होंगे ढेर

डीआरडीओ ने सुरक्षा बलों के लिए एक विशेष हथियार विकसित किया है. इसे कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम (CSWS) नाम दिया गया है. इसकी खासियत प्रयोग में आसानी है. सीएसडब्लूएस कमरों में छिपे दुश्मनों का खातमे के लिए प्रयोग किया जा सकता है. इसमें लगे हथियार और विशेष कैमरे दुश्मन की सटीक पोजिशन की जानकारी देते हैं. कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम में मुड़ने के साथ वीडियो कैप्चर (CSWS bend and captures video) करने की क्षमता है. इस खासियत के कारण सुरक्षाबलों को अचानक होने वाले हमलों से भी सुरक्षा मिलेगी. पढ़ें पूरी खबर

2- IIT कानपुर 6 जी तकनीक पर कर रहा काम, निदेशक ने ईटीवी भारत को दी अहम जानकारी

देश और दुनिया में आईआईटी कानपुर के छात्रों की मेधा का डंका बहुत समय से बज रहा है. अब यही आईआइटियन्स 5G तकनीक के साथ ही देश को 6G तकनीक से भी रूबरू कराएंगे. इसके लिए आईआईटी कानपुर में काम शुरू हो चुका है. जब यह तकनीक उपयोग में होगी तो देश में मोबाइल का प्रयोग करने वाले लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा के साथ कई अन्य लाभ मिल सकेंगे. पढ़ें पूरी खबर