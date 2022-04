आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

-- प्रधानमंत्री आज दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरदारधाम द्वारा आयोजित ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट (जीपीबीएस) का उद्घाटन करेंगे.

--जन जातीय मामलों के मंत्रालय ने झारखंड में आदिग्राम पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, आज आखिरी दिन.

-- विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार, दिल्ली दौरे पर सीएम

कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं. इस पर विचार करने के लिए वह दिल्ली जा रहे हैं. वह वहां पर पार्टी के टॉप नेताओं से मुलाकात करेंगे. हालांकि बोम्मई ने कहा कि वह नई दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बैठक और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं. (cabinet expansion in karnataka). पढे़ं पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

पीएम की असम यात्रा में नागाओं के लिए भी था 'छिपा' संदेश, जानें विस्तार से

पीएम मोदी गुरुवार को असम दौरे पर थे. उन्होंने दीफू में एक सभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए ही नागा उग्रवादियों को भी संदेश दे डाला. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूर्वोत्तर राज्यों की समस्याओं पर काम कर रही है. नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो और उनके डिप्टी वाई. पैटन (भाजपा के) ने संकेत दिया है कि 15 अगस्त तक भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने तक चीजें और अधिक ठोस आकार ले सकती हैं. पढे़ं पूरी खबर.

आतंकवाद के चलते 65 हजार कश्मीरी पंडित परिवारों ने छोड़ी थी घाटी: गृह मंत्रालय

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ से जुड़ा हुआ है. इसमें कहा गया है कि कश्मीरी पंडितों के अलावा, आतंकवाद की वजह से कुछ सिख और मुस्लिम परिवारों को भी कश्मीर घाटी से जम्मू, दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था. पढ़ें पूरी खबर.

मैं यूपी की CM या देश की PM बन सकती हूं लेकिन राष्ट्रपति नहीं: मायावती

बसपा राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा व विधानमंडल दल के नेता उमाशंकर सिंह गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी से मिले. इससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई. इस घटनाक्रम पर तमाम सियासी चर्चाएं छिड़ गईं. पढे़ं पूरी खबर.

राज ठाकरे ने की योगी आदित्यनाथ की तारीफ, उद्भव को बताया सत्ता का 'भोगी'

धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर यूपी सरकार की कार्रवाई को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र में हमारा कोई 'योगी' नहीं, सिर्फ सत्ता का 'भोगी' हैं. पढे़ं पूरी खबर.

भारत ने रचा इतिहास, सफल रहा देसी नेविगेशन सिस्टम 'गगन' का टेस्ट

नेविगेशन की दुनिया में भारत ने गुरुवार को इतिहास रच दिया. राजस्थान के किशनगढ़ एयरपोर्ट पर पहली बार भारत में विकसित नेविगेशन सिस्टम 'गगन' की मदद से फ्लाइट ने लैंडिंग की. इस सफलता के बाद भारत एशिया-पैसिफिक रीजन में ऐसा कारनामा करने वाला पहला देश बन गया है. पढे़ं पूरी खबर.

वायुसेना अल्प अवधि के ऑपरेशन के लिए रहे तैयार: IAF प्रमुख

मौजूदा भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारतीय वायु सेना को कम समय में तीव्र और अल्प अवधि के अभियानों के लिए हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता है. भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी एक सेमिनार के दौरान अपने संबोधन में कहा है. पढ़ें पूरी खबर.

कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया, प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे

पार्टी सूत्रों ने बताया कि कमलनाथ ने पार्टी के 'एक व्यक्ति एक पद' के सिद्धांत के तहत विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से त्यागपत्र देने की पेशकश की थी. पत्र में आगे कहा गया है, कांग्रेस अध्यक्ष ने डॉ गोविंद सिंह को कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) का नेता नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. पढे़ं पूरी खबर.

कश्मीर में इस साल अबतक 62 आतंकवादियों को ढेर किया गया: आईजी

सुरक्षाबलों (Security forces) ने कश्मीर घाटी में अब तक 62 आतंकियों को मार गिराया है. कश्मीर के आईजी विजय कुमार (IG Vijay Kumar) ने इस संबंध में जानकारी दी. विजय कुमार के मुताबिक लश्कर के 39 आतंकी मारे गए हैं. पढे़ं पूरी खबर.

उड़ने वाली टैक्सी के लिए ब्रिटेन में बना हवाईअड्डा, भारतीय उद्यमी ने किया विकसित

लंदन में भारतीय मूल के एक उद्यमी ने उड़ने वाली टैक्सियों के लिए एक हवाईअड्डा विकसित किया है. 18,299 वर्ग फुट का यह हवाईअड्डा एक पूर्वनिर्मित वर्टिपोर्ट है, जिसे तेजी से असेंबली और डिस्सेप्लर दोनों के लिए डिजाइन किया गया है. पढे़ं पूरी खबर.

सांसद नवनीत राणा के बेटे-बेटी ने किया हनुमान चालीसा का पाठ

हनुमान चालीसा विवाद के कारण अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा अभी जेल में है. गुरुवार को रवि राणा का बर्थडे भी है. इस मौके पर राणा दंपति के बच्चों ने घर में सुंदरकांड का पाठ कराया. बच्चों ने दीये जलाकर अपने पैरंटस के जेल से रिहा होने की प्रार्थना की. पढे़ं पूरी खबर.

खेलते समय आइसक्रीम बॉक्स में छिपी दो बच्चियां, दम घुटने से मौत

कर्नाटक में एक दिलदहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां खेल-खेल में दो बच्चियों की जान चली गई. दोनों लुकाछिपी खेलने के दौरान एक आइसक्रीम बॉक्स में जा छिपीं, दम घुटने से दोनों की मौत हो गई (Two girls hide in ice cream box). पढे़ं पूरी खबर.

मंत्री हफीजुल हसन ने कहा- 20 प्रतिशत वालों का होगा तो 70 फीसदी वालों के भी बंद होंगे घर

झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन का एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि अगर 20 प्रतिशत वालों के घर बंद होंगे तो 70 प्रतिशत वालों के भी घर बंद होंगे. पढे़ं पूरी खबर.

BHU में इफ्तार के आयोजन पर विरोध, ABVP ने VC का फूंका पुतला, बताया 'हिन्दू विरोधी'

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महिला महाविद्यालय में बुधवार की शाम रोजा इफ्तार का आयोजन हुआ. इसमें कुलपति प्रो. सुधीर कुमार जैन के साथ महाविद्यालय के रोजादार शिक्षक, शिक्षिकाओं व छात्राओं ने अपना रोजा खोला. पढ़ें पूरी खबर

MUST READ :

मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जश्न की तैयारी, देशभर में पार्टी आयोजित करेगी कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी बड़े जश्न की तैयारी कर रही है. 26 मई को बड़े स्तर पर होने वाले जश्न के लिए पार्टी के बड़े नेताओं ने बैठक की भी की थी. पढ़िए ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट...

उत्तराखंड में नहीं थम रही जंगल की आग, बैठकों में सिर्फ खानापूर्ति

इन दिनों उत्तराखंड के जंगल धधक रहे हैं. जंगलों की आग बुझाने को लेकर वन विभाग बेबस नजर आ रहा है. इस साल 15 फरवरी से लेकर अब तक वनाग्नि की 1,443 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें 2432 हेक्टेयर जंगल राख हो चुके हैं. यह स्थिति तब है, जब प्रदेश में हर साल आग की घटनाएं होती है और अभी तक वन पिछली घटनाओं का अध्ययन भी नहीं कर पाया है. पढे़ं पूरी खबर.

पेन डिटेक्टर मशीन का आविष्कार : शरीर में कितना दर्द, वीडियो देख Pain के बारे में बताएगा सिस्टम

रायपुर में एनआईटी के प्रोफेसर डॉक्टर एनडी लोंढे ने ऐसा सिस्टम और मशीन बनाई है जिससे शरीर में दर्द के अनुपात को मापा जा सकता है. इस सिस्टम के जरिए तीन कैटेगरी में दर्द का पता लगाया जा सकता है. क्या है यह सिस्टम, जानते हैं इस रिपोर्ट में..

ट्रांसपोर्टर ने बस में नहीं रखा कंडक्टर, पैसेंजरों की बल्ले-बल्ले, नाराज हुआ केरल का ट्रांसपोर्ट विभाग

केरल के तिरुवनंतपुरम में एक ट्रांसपोर्टर ने गजब का प्रयोग किया है. उनकी बस में पैसेंजर से पैसे वसूलने के लिए कंडक्टर नहीं रखे गए हैं. लोग अपनी मर्जी से बस में रखे डिब्बे में किराया डाल देते हैं. बस में कंडक्टर नहीं रखने के कारण ट्रांसपोर्ट विभाग ने बस मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. आखिर ट्रांसपोर्टर ने ऐसा क्यों किया?, यह बड़ा सवाल है. पढ़ें पूरी खबर.

इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर सैलरी डिस्कस कर रहे थे इंडिगो के पायलट, DGCA ने दिए जांच के आदेश

एयरलाइन कंपनी इंडिगो के सात पायलटों पर फ्लाइट के दौरान इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर गैरजरूरी बातें करने का आरोप लगा है. ये सभी पायलट 121.5 मेगा हर्टज फ्रीक्वेंसी पर सैलरी से जुड़ी बात कर रहे थे. डीजीसीए ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं. पढे़ं पूरी खबर.

VIDEO :

चमोली में फिर खिसका पहाड़, बदरीनाथ हाईवे पर बलदौड़ा के पास लैंडस्लाइड, देखें वीडियो

उत्तराखंड में चमोली में बदरीनाथ हाईवे पर बलदौड़ा के पास लैंडस्लाइड हुआ है. लैंडस्लाइड में पहाड़ी से भारी-भारी बोल्डर और पेड़ सड़क पर आ गिरे. गमीनत रही कि लैंडस्लाइड के दौरान कोई वाहन सड़क पर नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. दरअसल, ऑल वेदर सड़क परियोजना के चलते कई स्थानों पर लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है. देखें वीडियो.

पटना में दिनदहाड़े पत्नी-बेटी का किया मर्डर, फिर कर ली खुदकुशी

पटना में पत्नी और बेटी की हत्या के बाद पति ने सुसाइड (Suicide after Double Murder in Patna) कर लिया. वाकया गर्दनीबाग थाना के पुलिस कॉलोनी का है. तीन लोगों की मौत से स्थानीय लोगों में हड़कंप है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट..

फिटनेस दौड़: मीटिंग के लिए DIG ने ढाई घंटे में लगाई 21 किमी की दौड़, देखें वीडियो

मध्य प्रदेश के छतरपुर रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक विवेक राज सिंह पुलिसकर्मियों सहित आम लोगों को भी स्वस्थ और तनाव मुक्त रहने का संदेश दे रहे हैं. दरअसल, डीआईजी विवेक राज सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे सड़क पर दौड़ते दिखाई दे रहे हैं. बुधवार की सुबह वे विभागीय मीटिंग के लिए पन्ना जा रहे थे. इस दौरान पन्ना जिले की सीमा मड़ला केन नदी के पुल पर पहुंचते ही अपनी गाड़ी से उतर कर दौड़ना प्रारंभ कर दिया और लगभग 21 किलोमीटर तक दौड़ते हुए वे पन्ना पहुंचे. देखें वीडियो.

पानी की तलाश में रणथंभौर के जंगलों से बाहर आया तेंदुआ, देखिए वीडियो

राजस्थान के सवाई माधोपुर में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी के चलते इंसान ही नहीं रणथंभौर के वन्यजीव भी परेशान हैं. ऐसा ही एक नजारा गुरुवार को सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के नजदीक टोंक चिरगांव हाईवे स्थित भोमिया जी की टेक पर देखने को मिला. जहां पानी की तलाश में एक तेंदुआ (leopard) रणथंभौर के जंगलों से निकलकर सड़क पर आ गया. देखें वीडियो.

कॉर्बेट नेशनल पार्क में बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन, पर्यटक कर सकेंगे तितलियों का दीदार

उत्तराखंड के रामनगर के विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क (Jim Corbett National Park) में अब पर्यटक सिर्फ बाघों का ही नहीं, बल्कि तितलियों का भी दीदार कर पाएंगे. पर्यटकों के लिए कॉर्बेट पार्क में बने बटरफ्लाई पार्क (Butterfly Park) को खोल दिया गया है. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बना बायोडायवर्सिटी पार्क (Biodiversity Park built in Corbett Tiger Reserve) पर्यटकों के लिए समर्पित कर दिया गया है. इस पार्क में डेढ़ सौ से ज्यादा तितलियों की प्रजातियों को देखा गया है. वहीं, इस तितली पार्क में 50 से ज्यादा प्रजातियां देखी जा रही हैं. इस पार्क में 58 प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं, जिनमें से 9 प्रजातियों के पौधे तितलियों के होस्ट प्लांट हैं. देखें वीडियो.

बारात में जिंदा कोबरा के साथ 'नागिन डांस' भारी पड़ा, पांच हिरासत में

ओडिशा के मयूरभंज जिले में बारात में ‘मैं नागिन....’ गाने पर जिंदा कोबरा सांप के साथ डांस करना पांच लोगों को भारी पड़ गया. उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कथित रूप से दिख रहा है कि बुधवार रात को करंजिया शहर में बाराती संपेरे की बांस की टोकरी के साथ नाच रहा है जिसका ढक्कन खुला है जिसमें से सांप दिख रहा है. उन्होंने इसे किराये पर लिया था. इससे दहशत में आए स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचित किया जिन्होंने मौके पर पहुंच कर कोबरा को मुक्त कराया. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सांप का दुरुपयोग करने के लिए संपेरे समेत पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है. देखें वीडियो.

KHABAR JARA HAT KE

4 साल पहले बच्ची ने निगला सिक्का अभी तक सीने में फंसा.. इलाज के लिए भटक रहा परिवार

बिहार के बेतिया में बच्ची की बचपन की गलती परिवार के लिए परेशानी का सबब बन गई है. दरअसल, बेतिया में बच्ची के सीने में 2 रुपए का सिक्का फंसा (Two Rupee Coin stuck in Girl Chest in Bettiah) हुआ है. आश्चर्य की बात ये है कि ये सिक्का उसने चार साल पहले निगला था. अब परिवार अपनी बच्ची को लेकर इलाज के दर-दर भटक रहा है. पढ़ें पूरी खबर..

राजनीति से मोहभंग, नौकरी में फिर लौटेंगे पूर्व आईएएस शाह फैसल, ट्वीट से दिए संकेत

जम्मू-कश्मीर के पूर्व आएएस और राजनेता शाह फैसल ने फिर से सरकारी सेवा में लौटने के संकेत दिए हैं. शाह फैसल ने 2019 में मोदी सरकार को असहिष्णु बताते हुए नौकरी से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई थी. बाद में उनका राजनीति से भी मोहभंग हो गया. पढे़ं पूरी खबर.



पाकिस्तानी बुली डॉग ने रिटायर्ड कर्नल पर किया हमला, करानी पड़ी प्लास्टिक सर्जरी

पाकिस्तानी बुली डॉग ने हिंदुस्तानी रिटायर्ड कर्नल पर ऐसा हमला किया की उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ा. पुलिस ने पाकिस्तानी बुली डॉग के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पढे़ं पूरी खबर.