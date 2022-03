आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

-- पुष्कर सिंह धामी 23 मार्च को दोपहर 2.30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. पहले 3.30 बजे का समय तय था. धामी के साथ उनकी कैबिनेट के सदस्य भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे. पुष्कर सिंह धामी का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के प्रसिद्ध परेड ग्राउंड में होगा. शपथ ग्रहण समारोह की खास बात ये होगी कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समारोह में शामिल होंगे.

-- प्रधानमंत्री शहीद दिवस पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन करेंगे.

-- उज्बेकिस्तान सेना के साथ संयुक्त अभ्यास के लिए भारतीय सेना का दल उज्बेकिस्तान के यांगियारिक के लिए रवाना.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

अमेरिकी वायु सेना में शामिल भारतीय को वर्दी के साथ तिलक लगाने की अनुमति

एफई वॉरेन एयर फोर्स बेस व्योमिंग (EF Warren Air Force Base Wyoming) में तैनात अमेरिकी वायु सेना में एयरमैन दर्शन शाह (Airman Darshan Shah in the US Air Force) को वर्दी के साथ तिलक लगाने की धार्मिक छूट दी गई है. पढे़ं पूरी खबर.

श्रीनगर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस कांस्टेबल की मौत

श्रीनगर के सौरा इलाके (Soura in Srinagar) में आतंकवादियों ने एक पुलिस कांस्टेबल को (Terrorists shot at a police constable) गोली मार दी है. यह घटना मंगलवार को आतंकियों से साथ हुई गोलीबारी के बीच सामने आई है. घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पढ़ें पूरी खबर.

द कश्मीर फाइल्स : लागत के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही फिल्म

फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' लगातार दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है. फिल्म बहुत जल्द 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी. हालांकि, जी स्टूडियो का दावा है कि फिल्म 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है. विवेक अग्निहोत्री की यह फिल्म कश्मीरी पंडितों के पलायन और उनके साथ हुए हादसों पर आधारित है. पढ़ें पूरी खबर.

'द कश्मीर फाइल्स' की कमाई दान करने के IAS के सुझाव पर विवेक अग्निहोत्री ने दिया ऐसा जवाब

'द कश्मीर फाइल्स' पर विवाद जारी है. मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी नियाज खान (IAS Niyaz Khan) ने निर्देशक विवेक अग्निहोत्री (Director Vivek Agnihotri) को फिल्म का कलेक्शन दान करने का सुझाव दिया है. इस पर विवेक अग्निहोत्री ने भी प्रतिक्रिया दी है. विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि 'मिलकर सोचते हैं कि आपकी किताबों की रॉयल्टी और आपके ओहदे से क्या मदद संभव है.' पढ़ें पूरी खबर.

भाजपा ने संसद को 'रोम का कोलोसियम' बना दिया है जहां पीएम 'ग्लेडियेटर' की तरह आते हैं : महुआ

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने भाजपा पर निशाना साधा है. मोइत्रा ने कहा कि भाजपा ने संसद को 'रोम का थियेटर (कोलोसियम) बना दिया है जहां प्रधानमंत्री 'ग्लेडिएटर' की तरह आते हैं. इस पर भाजपा ने भी पलटवार किया है. पढ़ें पूरी खबर.

10 मशीनों के साथ सड़क पर उतरे 700 कर्मचारी, घंटे भर में ही बदल गई इंदौर की तस्वीर

देश में जब भी स्वच्छ शहरों का नाम आता है, तो इंदौर स्वच्छता का सिरमौर बनकर सामने आ जाता है. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इंदौर नगर निगम की टीम (Indore Municipal Corporation team) अपने काम को बेहद प्रोफेशनल अंदाज में अंजाम देती है. इसी वजह से एक बार फिर इंदौर का नाम स्वच्छता के पटल चमका है. पढ़ें यह रिपोर्ट.

MUST READ :

SPECIAL :

...तो इसलिए बीजेपी ने पुराने चेहरों पर जताया भरोसा, संदेश आज का और संकेत 2024 का है

पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) के चुनाव हारने के बाद भी उन्हें उत्तराखंड की कुर्सी सौंपने का निर्णय हो या गोवा में सीएम पद को लेकर उठे असंतोष के बावजूद प्रमोद सावंत पर भरोसा जताना, यह दोनों बातें बीजेपी नेतृत्व की मजबूती का प्रमाण हैं. हालांकि यह भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में यह चुनौतियां बढ़ सकती हैं. लेकिन भाजपा की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव (2024 Lok Sabha Elections) पर हैं. बीजेपी की इस रणनीति को डिकोड कर रही हैं ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना. पढ़ें पूरी खबर.

VIDEO :

मानसरोवर यात्रा पर बोले गडकरी- अब चीन-नेपाल की जरूरत नहीं, फारूक अब्दुल्ला की मांग- स्थानीय गरीबों को मिले रोजगार

कैलाश मानसरोवर यात्रा पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आश्वासन दिया है कि दिसंबर 2023 के बाद उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से गुजरने वाले मार्ग से यात्रा की जा सकेगी. उन्होंने कहा कि वे खुद भी नेपाल और चीन के रास्ते मानसरोवर नहीं जाना चाहते. केंद्रीय मंत्री गडकरी के कार्यकाल की सराहना करते हुए वरिष्ठ सांसद फारूक अब्दुल्ला ने सुझाव दिया कि जम्मू-कश्मीर में जोजिला टनल व अन्य परियोजनाओं में स्थानीय गरीबों को रोजगार देने पर विचार किया जाए. इस पर गडकरी सकारात्मक प्रतिक्रिया देते दिखे. देखें वीडियो.