आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

-- विपक्ष की उम्मीदवार मार्ग्रेट अलवा आज नामांकन दाखिल करेंगी

-- मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन, विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

यशवंत सिन्हा बनाम द्रौपदी मुर्मू: भारत के सांसदों, विधायकों ने 15वें राष्ट्रपति के लिए किया मतदान

देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान हुआ. एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, तो यशवंत सिन्हा (Yashwant Sinha) विपक्ष का चेहरा हैं. अब 21 जुलाई को मतगणना के बाद पता चल सकेगा कि देश का 15वां राष्ट्रपति कौन होगा. पढ़ें पूरी खबर

Khalghat Bus Accident: रेलिंग तोड़ नर्मदा नदी में गिरी पुणे जा रही बस, सभी 13 यात्रियों की मौत

धार जिले के खलघाट में नर्मदा नदी पर सोमवार सुबह 10 बजे बड़ा हादसा हो गया, जहां संजय सेतु पुल से संतुलन बिगड़ने पर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई. बस इंदौर से पुणे के लिए निकली थी. बस में 13 यात्री सवार थे, सभी की हादसे के दौरान सभी की मौत हो गई है. (Bus falls in Narmada river) (13 Passengers died in bus accident) (Bus going from Indore to Pune) (Bus accident 13 died) पढे़ं पूरी खबर

नूपुर ने गिरफ्तारी से रोक के लिए SC में की अपील, कहा-मुझे जान का खतरा

भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) ने टीवी डिबेट के दौरान आपत्तिजनक बयान देने के मामले में गिरफ्तारी से रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. पढ़ें पूरी खबर

मोहम्मद जुबैर को राहत, सुप्रीम कोर्ट का यूपी पुलिस को कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश

'ऑल्ट न्यूज' के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज प्राथमिकियों को रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है. साथ ही शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस को जुबैर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है. पढे़ं पूरी खबर

SC ज्ञानवापी परिसर में 'शिवलिंग' पूजा संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत

वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में मिले 'शिवलिंग' की पूजा करने की अनुमति से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए राजी हो गया है (SC To Hear Plea Seeking Right To Worship Shivling). पढे़ं पूरी खबर

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अमित मालवीय और प्रीति गांधी के खिलाफ कांग्रेस ने दर्ज करायी प्राथमिकी, जानिए क्या है मामला

झारखंड कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अमित मालवीय और प्रीति गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी. राजधानी के कोतवाली थाना में इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करायी गयी है. पढे़ं पूरी खबर

संसद के मानसून सत्र का पहला दिन विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे की भेट चढ़ा

आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया है. पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दी गई थी. दो बजे से कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों के बाद यह मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है. वहीं, राज्यसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई. इससे पूर्व संसद में नए सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया. वहीं, संसद में कार्यवाही शुरू होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर अपने संबोधन में सभी सांसदों से गहराई से विचार करने और चर्चा करने का आग्रह किया. पढे़ं पूरी खबर

किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र ने MSP पर गठित की कमेटी

केंद्र सरकार ने न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (MSP) और किसानों की अन्‍य मांगों को लेकर एक कमेटी का गठन किया है. पढे़ं पूरी खबर

मैं किसी से नहीं डरती, NDA के प्रचार का सामना करूंगी : मार्गरेट अल्वा

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा (Margaret Alva) ने विभिन्न पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक की. इसके बाद उन्होंने कहा कि वह किसी नहीं डरती हैं और एनडीए के प्रचार का भी सामना करूंगी. पढे़ं पूरी खबर

जाने कौन हैं देविका सैगल, जिन्होंने एम2एम फेरी की शुरुआत कर लिखी कामयाबी की इबारत

महाराष्ट्र के मुंबई और मांडवा के बीच का फासला जो पहले तीन घंटे का हुआ करता था वह अब एक घंटे से भी कम का हो गया है. इसके पीछे वजह है एम 2 एम फेरीज (M2M ferries). इसकी शुरुआत करने वाली देविका सैगल (devika saigal) बताती हैं अपने सफर के बारे में. आइए जानते हैं..

मशहूर गायक भूपिंदर सिंह का निधन, मुंबई के अस्पताल में ली अंतिम सांस

मशहूर गजल गायक भूपिंदर सिंह का निधन हो गया है. उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली. बीते दिनों उन्हें मुंबई के क्रिटीकेयर एशिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पढ़ें पूरी खबर

MUST READ :

SPECIAL :

विमान यात्रा : सुरक्षा को लेकर क्यों उठ रहे हैं सवाल ?

पिछले कुछ दिनों से कॉमर्शियल विमानों में लगातार तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायतें सुर्खियां बटोरती रहीं हैं. कई बार इन विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण सवाल खड़े हो रहे हैं. विशेषज्ञों के अनुसार इनकी कई वजहें हैं. इनमें पायलटों की कमी, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण, सैलरी, विमानों का रखरखाव और कुछ तकनीकी वजहें शामिल हैं. आइए इन्हें विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं. पढे़ं पूरी खबर

आज से जीएसटी की नई दरें लागू, अनाज-दाल-आटे के पैक हुए महंगे

आज से पैकेटबंद और लेबल वाले वस्तुओं की कीमतें बढ़ गईं हैं. इन्हें जीएसटी के दायरे में लाया गया है. इनमें दही, लस्सी, आटा, दाल और अनाज शामिल है. 25 किलो से कम वाले पैकेट पर जीएसटी लागू किया गया है. 25 किलो से अधिक वाले पैकेटबंद पदार्थों पर नई दर लागू नहीं है. पेंसिल, शार्पनर, एलईडी लैंप, प्रिंटिंग स्याही पर 18 प्रतिशत का जीएसटी लगेगा. अस्पताल और होटल के कमरे भी आज से महंगे हो गए हैं. पढ़ें पूरी खबर

90 साल के कल्लूराम बने हरियाणा के दशरथ मांझी, 50 साल में पहाड़ काटकर बनाया तालाब

हरियाणा के दशरथ मांझी (haryana dashrath manjhi) यानी कल्लूराम की. चरखी दादरी में 90 साल के काल्लूराम ने 50 सालों की कड़ी मेहनत से पहाड़ के बीच 80 फीट गहरा तालाब बना दिया, ताकि पशु, पक्षी इस तालाब से अपनी प्यास बुझा सकें. पढे़ं पूरी खबर

EXCLUSIVE :

आजमगढ़ अब सपा का गढ़ नहीं, वहां पीएम मोदी व सीएम योगी का काम बोल रहा: दिनेश लाल निरहुआ

बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना से खास बातचीत की. पेश है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू.

VIDEO :

महाराष्ट्र के कई गांवों में घुसा बाढ़ और बारिश का पानी, देखिए वीडियो

महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पिछले 24 घंटों से हो रही तेज बारिश ने चिमूर तालुक में गंभीर स्थिति पैदा कर दी है. कई गांवों में पानी भर गया है. प्रशासन और स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. जिले में लगातार बारिश होने के कारण लगभग 1,500 की आबादी वाले गोंडपिपरी तालुका के तोहोगांव में भी बाढ़ का पानी भर गया था, जिसके चलते यह आसपास के गांवों से पूरी तरह से कट गया. वर्धा नदी के बाढ़ के पानी ने तोहोगांव गांव को घेर लिया. देखें वीडियो