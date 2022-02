आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1 - बढ़ते आंतरिक कलह के बीच ममता ने तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बैठक बुलाई

तृणमूल कांग्रेस में चल रहे आंतरिक कलह (Internal strife going on in Trinamool Congress) के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने शनिवार शाम अपने आवास पर पार्टी के शीर्ष नेताओं की आपात बैठक (emergency meeting of top leaders) बुलाई है. सत्तारूढ़ खेमे के सूत्रों ने यह बात कही. पढ़ें पूरी खबर.

2- आज से राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन आम जनता के लिए खुला, 16 मार्च तक खुला रहेगा.

3 - सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग आज ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षुकों के कल्याण के लिए 'स्माइल' का शुभारंभ करेगा. योजना ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करने के लिए डिज़ाइन की गई है

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- पीएलए ने लद्दाखियों को मवेशी चराने से रोका'

जम्मू कश्मीर की पूर्व भाजपा पार्षद उर्गैन चोडोन (BDC Urgain Chodon) ने बड़ा दावा किया है. उनका कहना हो कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने लद्दाख क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया और स्थानीय लोगों के पशुओं को चरने से रोक दिया. पढ़ें पूरी खबर.

2 - महाराष्ट्र में कई जगह प्रदर्शन, लगाए 'पहले हिजाब, फिर किताब' के नारे

कर्नाटक का हिजाब विवाद अब महाराष्ट्र तक जा पहुंचा है. हिजाब के समर्थन में महाराष्ट्र के कई जिलों में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन हुए. हिजाब के समर्थन में मालेगांव में 'हिजाब दिवस' (Hijab Day) मनाने के एलान के कारण सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही. महाराष्ट्र से खास रिपोर्ट.

3 - Punjab Assembly Election: AAP के सीएम उम्मीदवार भगवंत मान पर हमला

पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Election) में AAP द्वारा घोषित मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान पर पंजाब के अटारी में हमला होने की सूचना है. क्षेत्र में रैली के दौरान उन पर पत्थर से हमला किया गया, जो उनके चेहरे पर लगा. पढ़ें पूरी खबर.

4 - पीएम मोदी व सीएम नीतीश का परिवार राजनीति में नहीं तो हमारी क्या गलती : लालू यादव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने दो दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) को समाजवादी और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव (RJD supremo Lalu Yadav) को परिवारवादी नेता बताया था. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है. पढ़ें पूरी खबर.

5 - जानें क्यों कांग्रेस ने PMC की सीढ़ियों को गोमूत्र से चमकाया

कांग्रेसियों ने मिलकर नगर निगम की सीढ़ियों को गोमूत्र से साफ (Congress cleaned the stairs of PMC with cow urine) किया. पढे़ं पूरी खबर.

6 - उत्तराखंड चुनाव: AAP ने जारी किया वचन पत्र, कहा- घोषणा पूरी न हुईं तो कर दें केस

आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय देहरादून में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने पार्टी का वचन पत्र यानी मेनिफोस्टो जारी कर दिया है. इस दौरान पार्टी की मेनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन रिटायर्ड कर्नल सुनील कोटनाला भी मौजूद रहे. पार्टी ने एक एफिडेविट भी दिया है. इसमें लिखा है कि अगर पार्टी अपनी घोषणाओं को पूरा नहीं करती है तो जनता उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकती है. पढ़ें पूरी खबर.

7 - असम के CM ने राहुल गांधी से पूछा- मैंने कभी प्रूफ मांगा कि आप सचमुच राजीव गांधी के बेटे हो ?

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma) उत्तराखंड विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए गए थे. उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अजीबो-गरीब टिप्पणी कर दी. उन्होंने कहा कि हमने तो राहुल गांधी से कभी भी इसका प्रूफ नहीं मांगा कि आप सचमुच राजीव गांधी के बेटे हो, लेकिन आप सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हो. पढे़ं पूरी खबर.

8 - महाराष्ट्र के बाद कोलकाता बनेगा आरएसएस का दूसरा हब

आरएसएस (RSS) के एक शीर्ष पदाधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि कोलकाता पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत दोनों के लिए प्रवेश द्वार (Kolkata is gateway for both eastern and northeastern India) है. इसलिए शीर्ष अधिकारियों ने सात राज्यों में आरएसएस की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए कोलकाता को केंद्र बनाने का फैसला किया है. पढे़ं पूरी खबर.

9 - private sector reservation : सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या आरक्षण से जुड़े मामलों पर एक साथ करें सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है कि क्या निजी क्षेत्र में अधिवास (domicile) के आधार पर रिजर्वेशन से जुड़े मामलों पर एक साथ सुनवाई की जाए ? निजी क्षेत्र में डोमिसाइल आधारित आरक्षण (domicile based private sector reservation) के मामले में हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. शीर्ष अदालत सोमवार को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी. पढे़ं पूरी खबर.

10 -देश में चलेंगी 7 बुलेट ट्रेन, जल्द तैयार होगी सर्वेक्षण और परियोजना रिपोर्ट

रेल मंत्रालय (एमओआर) ने सात हाई स्पीड रेल के लिए सर्वेक्षण करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का निर्णय लिया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को राज्यसभा में इसकी जानकारी दी. नियामिका सिंह की रिपोर्ट. पढ़ें पूरी खबर.

11 -यूपी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त : CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों से वसूली रोंके, वरना हम आप पर करेंगे कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि आप सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों से वसूली की कार्यवाही को अविलंब रोंके, और ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वसूली की कार्यवाही आदेश का उल्लंघन है. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

1 - Paddy Procurement India: जानें क्या है राज्यों में धान खरीद, भुगतान व भंडारण की स्थिति

केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों (Union Food Ministry data) के अनुसार केंद्र ने 2021-22 के विपणन वर्ष के मौसम में अब तक 532.86 लाख टन धान की खरीद की है. जिसमें अधिकतम मात्रा पंजाब से खरीदी गई है. मंत्रालय के अनुसार अब तक लगभग 64.07 लाख किसानों को एमएसपी (Minimum Support Price) 1,04,441.45 करोड़ रुपये का लाभ मिला है. आइए जानते हैं किस राज्य में कितनी धान खरीद की गई, कितनी खरीद बाकी है. राज्य में किसानों को भुगतान की स्थिति क्या है और भंडारण में राज्यों की क्षमता कितनी है? पढ़ें यह विशेष रिपोर्ट.

2 - बिहार के शिक्षण संस्थानों पर नौकरशाहों का कब्जा, दम तोड़ रही शिक्षा-व्यवस्था

एक ओर जहां विश्वविद्यालयों में शिक्षकों का घोर अभाव है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के शिक्षण संस्थानों पर नौकरशाहों का कब्जा है. जिस वजह से प्रदेश में उच्च शिक्षा दम तोड़ रही है. सरकार की नीतियों की वजह से शिक्षा व्यवस्था (Education System in Bihar) पर सवाल खड़े हो रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

3 - पंजाब की सियासत में खूब चमके फिल्मी सितारे, खिलाड़ियों ने भी दागे 'गोल'

पंजाब में चुनाव हो और फिल्मी कलाकार प्रचार नहीं करें, ऐसा नहीं हो सकता है. अब तो फेमस स्पोर्टस पर्सनैलिटी भी चुनाव में प्रचार की कमान संभाल रहे हैं. लोग भी इन कलाकारों और स्पोर्टस स्टार्स को देखने-सुनने के लिए उमड़ पड़ते हैं. अब तो ये सेलिब्रिटी राजनीति दलों के टिकट पर खुद चुनाव में दावेदारी कर रहे हैं. पढे़ं पूरी खबर.

4 - गोवा में कम नहीं हैं करोड़पति कैंडिडेट, कांग्रेस के माइकल लोबो सबसे अमीर

विधानसभा की सीट के हिसाब से गोवा देश का सबसे कम विधायकों वाला राज्य है मगर यहां की राजनीति में करोड़पति कैंडिडेट की कमी नहीं है. गोवा में विधानसभा चुनाव 2022 के लिए नामांकन करने वाले प्रत्याशियों में 187 उम्मीदवार करोड़पति हैं. पढे़ं पूरी खबर.

EXCLUSIVE :

5 - उत्तराखंड ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट: HPC अध्यक्ष ने कहा- अब नहीं बचा पाउंगा पर्यावरण'

उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड के तहत लगातार कट रहे जंगल से आने वाली मुसीबत से आगाह करते हुए सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष रवि चोपड़ा ने ये कहकर इस्तीफा दे दिया है कि अब उनसे और पर्यावरण की रक्षा नहीं हो पाएगी. देखें पूरा साक्षात्कार

VIDEO :

6 - कैंसर पीड़ित को इलाज में कितने पैसों की मदद कर सकते हैं सांसद ? संसद में मिला जवाब

कैंसर के इलाज के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय आरोग्य निधि से 15 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद देती है. इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री भी 1.50 लाख रुपये की मदद करने को अधिकृत हैं. आम तौर पर सांसद पीएम राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से मदद लेते रहे हैं. क्या स्वास्थ्य मंत्री कैंसर पीड़ितों के इलाज में सांसदों की मदद करेंगे ? इस सवाल पर मनसुख मंडाविया ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री गरीबी रेखा से नीचे आने वाले मरीजों (गंभीर बीमारी से पीड़ित) के इलाज के लिए 20 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि इन मरीजों का इलाज सरकारी अस्पताल में किया जाता है. बता दें कि संसद में बजट सत्र में 10वें दिन लोक सभा में तमिलनाडु से निर्वाचित डीएमके सांसद वी कलानिधि के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने यह जवाब दिया. देखें वीडियो.