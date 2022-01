आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1 - PM Security Breach: प्रधानमंत्री की 'सुरक्षा में चूक' मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगा सुनवाई

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हालिया पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा में चूक मामले में दायर एक याचिका (A petition filed in the case of lapse in security) पर सोमवार को सुनवाई करेगा. पढ़ें पूरी खबर.

2- मांडविया आज पांच राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना पर करेंगे बैठक

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कोविड मामलों में तीव्र वृद्धि के बीच स्थिति की समीक्षा के लिए सोमवार को पांच राज्यों एवं एक केंद्रशासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ संवाद करेंगे. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र एवं केंद्रशासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली एवं दमन और दीव के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ डिजिटल माध्यम से संवाद करेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

कल की खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1 - COVID-19 Review Meeting: प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की

देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच (Amidst the ever increasing corona cases in the country) पीएम मोदी ने सूरत-ए-हाल जानने के लिए बैठक की. वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इस बैठक (This meeting through video conference) में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सहित कोविड टास्क फोर्स के अधिकारी मौजूद रहे. पढ़ें पूरी खबर.

2 - 'अभी और फैलेगा कोरोना संक्रमण', कब थमेगा, जानें हेल्थ एक्सपर्ट की राय

कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने जिंदगी की चाल धीमी कर दी है. क्या हमलोग कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रहे हैं, क्या इसका पीक (चरम) आना बाकी है, कब तक हमें इसका सामना करना पड़ेगा. ऐसे सवालों के जवाब जानने हैं, तो पढ़ें पूरी स्टोरी.

3 - 12 जनवरी से शुरू होगी NEET PG Counselling

नीट पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू होगी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह जानकारी दी. पढ़ें पूरी स्टोरी.

4 - delhi covid threat : सीएम केजरीवाल ने कहा- लॉकडाउन लगाने की मंशा नहीं

लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई मंशा नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर लोग लगातार मास्क लगाएंगे तो दिल्ली में लॉकडाउन नहीं होगा. हम चाहते हैं कि दिल्ली में कम से कम पाबंदियां लगाएं ताकि किसी के सामने रोजी-रोटी का संकट न आए. पढे़ं पूरी स्टोरी.

5 - नहीं चलेगा Fake News का एजेंडा, देश के वेब पोर्टल्स को देनी होगी जानकारी : अनुराग ठाकुर

श में चलने वाले वेब पोर्टल्स से सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जानकारी मांगी है. केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने अपने ग्वालियर दौरे के दौरान कहा कि फेक न्यूज (No Fake News) चलाने वालों के खिलाफ मंत्रालय सख्ती से निपटेगा. पढ़ें पूरी खबर.

6 - नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली छात्रों के लिए नई मूल्यांकन प्रणाली

सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को नया स्वरूप दे रहा है. इसी के मद्देनजर नई शिक्षा नीति के अंर्तगत एक अलग तरह कि मार्किंग (मूल्यांकन) प्रणाली अपनाई जा रही है. इस प्रणाली का उद्देश्य छात्रों का तनाव कम करने के साथ ही सीखने के व्यावहारिक तरीके को शामिल करना है. पढ़िए पूरी खबर.

7 - sansad corona : 400 से अधिक कर्मचारी कोविड-19 संक्रमित

भारत में कोरोना संक्रमण (corona in india) लगातार बढ़ रहा है. ताजा घटनाक्रम में संसद कर्मचारी कोरोना संक्रमित (parliament employees corona) हुए हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 400 से अधिक संसद कर्मचारी कोविड-19 संक्रमित (covid parliament employees) हुए हैं. पढ़ें पूरी खबर.

8 - गुरु गोबिंद सिंह के बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 26 दि. को मनाया जाएगा 'वीर बाल दिवस', पीएम ने की घोषणा

अब जबकि विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में भाजपा की ताकत बढ़ाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं. पहले तीन कृषि कानूनों के वापसी की घोषणा की और अब सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गोविंद सिंह के बेटों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 26 दिसंबर को 'वीर बाल दिवस' के रूप में मनाने का फैसला किया है. (26th December veer baal divas). पढ़ें पूरी खबर.

9 - अनुच्छेद 370 की तरह निजाम और ओवैसी का नाम भी हटा दिया जाएगा : असम सीएम हिमंत सरमा

असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हिमंत बिस्वा सरमा (Assam CM & BJP leader Himanta Biswa Sarma) ने कहा है कि वह दिन दूर नहीं जब यहां भी निजाम और ओवैसी का नाम हटा दिया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर.

10 - कांग्रेस का आरोप, थाईलैंड की लड़कियों के साथ पकड़े गए भाजयुमो के तीन पदाधिकारी

इंदौर के एक सैलून में जिस्मफरोशी के मामले में 10 महिलाओं और आठ पुरुषों को अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिनमें थाईलैंड की सात युवतियां शामिल हैं. कांग्रेस का आरोप है कि इस मामले में तीन आरोपी भाजपा युवा मोर्चा से संबंध रखते हैं. वे वन मंत्री के करीबी हैं. पढ़ें पूरी खबर.

11 - एयरपोर्ट की तर्ज पर स्टेशन डेवलपमेंट फीस वसूलेगा रेलवे, लंबी दूरी की यात्रा होगी महंगी

लंबी दूरी की रेलयात्रा आने वाले समय में महंगी (Long distance rail travel will be expensive in the coming times) हो सकती है. क्योंकि भारतीय रेलवे पुनर्विकसित स्टेशनों पर (Indian Railways at redeveloped stations) चढ़ने या उतरने वाले यात्रियों पर स्टेशन विकास शुल्क (Station Development Fee) के रूप में 10 रुपये से 50 रुपये तक प्रभार लगाने की योजना बना रही है. पढ़ें पूरी खबर.

12 - नीरज की निशानदेही पर Sulli Deal App में पहली गिरफ्तारी, मध्य प्रदेश से पकड़ा गया

डीसीपी केपीएस मल्होत्रा के अनुसार, बुल्ली बाई एप्प मामले (bulli bai app case) में गिरफ्तार किया गया नीरज बिश्नोई सुल्ली डील ऐप मामले में भी आरोपी से जुड़ा हुआ था. इस बात की पुष्टि उसके खिलाफ किशनगढ़ थाने में दर्ज FIR से हुई थी. उसने एक युवती की तस्वीर लगा कर उस पर बोली लगाने का ट्वीट किया था. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

1 - देश में तैयार हो रहा आर्टिफिशियल हार्ट, दिल के मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत

दिल के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है. देश में पहली बार आईआईटी कानपुर की टीम आर्टिफिशयल हार्ट बनाने में जुट गई है. इसे एक डिवाइस के रूप में विकसित किया जा रहा है. इसके तैयार होते ही देश में हृदय प्रत्यारोपण बेहद ही आसान हो जाएगा. चलिए जानते हैं इसके बारे में. पढ़ें पूरी खबर.

2 - चुनावी धांधली रोकने में रामबाण बनेगा 'सी-विजिल एप', ऐसे कर पाएंगे उपयोग

आदर्श आचार संहिता के उल्‍लंघन की रिपोर्ट (Report of violation of model code of conduct) में देरी के परिणामस्‍वरूप अक्‍सर अपराधी निर्वाचन आयोग के उन उड़नदस्‍तों की नजर से बच निकलते हैं, जिन्‍हें आदर्श आचार संहिता को लागू करने का कार्य सौंपा गया है. हालांकि पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने सी-विजिल लांच (Election Commission launched c-Vigil) किया है. जिस पर किसी भी तरह की धांधली की रिपोर्ट की जा सकेगी और आयोग उस पर त्वरित कार्रवाई करेगा. पढ़ें पूरी खबर.

KHABAR JARA HAT KE

3 - नौकरी से निलंबन स्वीकार, लेकिन मूंछ कटाने से कर दिया इनकार

पुलिस की नौकरी करते हैं और मूंछें रखने का शौक है, तो भूल जाइए. या तो मूंछ रखें या नौकरी करें. अगर सीनियर अधिकारी ने मूंछ नहीं रखने या उसे सही ढंग से रखने की बात कही, तो उसका पालन भी करना ही होगा, अन्यथा यह अनुशासनहीनता की श्रेणी में चला जाएगा. कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के एक पुलिस वाले के साथ. जब अधिकारी ने उस पुलिस वाले से उसका अपना मूंछ सही करवाने को कहा, तो उसने साफ इनकार कर दिया. परिणाम उसे निलंबित कर दिया गया. पढ़ें पूरी स्टोरी.