आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

1 - PM Modi VC: पीएम मोदी शनिवार को 150 से अधिक स्टार्टअप कारोबारियों से करेंगे संवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) शनिवार को कृषि व स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों के 150 से अधिक स्टार्टअप कारोबारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस (Video conference with startup entrepreneurs) के माध्यम से संवाद करेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

2 - शासन सुधारों पर विशेषज्ञों के साथ शनिवार को बैठक की अध्यक्षता करेंगे जितेंद्र सिंह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित 'विजन इंडिया@2047' ('Vision India @ 2047') को प्राप्त करने के लिए जरूरी संरचनात्मक और संस्थागत सुधारों को तैयार करने के वास्ते केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Union Minister Jitendra Singh) शनिवार को विशेषज्ञों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

3 - भाजपा ने चुन लिए अपने उम्मीदवार, किसी भी वक्त जारी हो सकती है सूची

पार्टी सूत्रों के मुताबिक पहले दो चरणों की 113 सीटों में से 94 पर प्रत्याशी तय कर लिए गए. एक दर्जन विधायकों के टिकट काटे गए हैं. बाकी 19 पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रत्याशी तय करेंगे. शनिवार को इसकी घोषणा होनी है. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1 - अखिलेश-स्वामी प्रसाद मौर्य की वर्चुअल रैली में उमड़ी भीड़, डीएम ने दिए जांच के आदेश

समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय पर स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के बागी विधायकों ने सपा का दामन थाम लिया. इस दौरान उमड़ी भारी भीड़ न केवल कोविड प्रोटोकाल की धज्जियां उड़ाईं, बल्कि चुनाव आयोग के निर्देशों का भी जमकर उल्लंघन (covid protocol crowd gathers at Lucknow Samajwadi party office) किया. कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने रैली पर रोक लगा रखी है. डीएम ने पूरे मामले में जांच के आदेश (DM orders enquiry) दिए हैं. पढ़ें पूरी खबर.

2 - omicron और covid के गहराते संकट के बीच केंद्र और राज्यों का सिरफुटौव्वल

कोरोना के ओमीक्रोन वेरिएंट (covid omicron variant) और कोरोना केस के तेजी से बढ़ते संक्रमण के कारण भारत में कोरोना महामारी का संकट गहराने की आशंका है. इसी बीच केंद्र और राज्यों के बीच कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर जुबानी जंग (Centre and State indulge in vaccine war) देखी जा रही है. केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार का दावा खारिज कर दिया है कि प्रदेश में कोरोना टीके की कमी है. पढ़ें पूरी खबर.

3 - कार के बेस मॉडल में छह एयरबैग्स अनिवार्य, गडकरी ने नोटिफिकेशन को दी मंजूरी

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कार में छह एयरबैग्स अनिवार्य करने वाले प्रावधान को मंजूरी प्रदान कर दी. इससे संबंधित नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी गई है. इसके अनुसार आठ सीटों वाले मोटर वाहनों में कम से कम छह एयरबैग्स अनिवार्य हैं. इसका मतलब है कि सभी कंपनियों के कार के बेस मॉडल में छह एयरबैग्स होंगे ही. पढ़ें पूरी खबर.

4 - Alwar Rape Case: भाजपा ने पूछा सवाल, अलवर कब जाएंगी प्रियंका व कांग्रेस के नेता

भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) ने राजस्थान के अलवर जिले में मानसिक रूप से निशक्त 15 वर्षीय किशोरी के कथित बलात्कार की घटना को लेकर कांग्रेस और उसकी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना (Targeting Priyanka Gandhi Vadra) साधा और चयनात्मक राजनीति करने का आरोप (accused of doing selective politics) लगाया. पढ़ें पूरी खबर.

5 - CDS Bipin Rawat chopper crash : कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में तोड़फोड़ या लापरवाही से इनकार

भारतीय वायु सेना ने कहा है कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 'ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी' (tri- services court of inquiry ) ने अपने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दिये हैं. इस हादसे में सीडीएस बिपिन रावत और 13 अन्य की मृत्यु हो गई थी. पढ़ें पूरी खबर.

6 - सरकार बनाएं दलित-पिछड़े और मलाई खाएं अगड़े, यह नहीं चलेगा : स्वामी प्रसाद मौर्य

योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा (Targeted fiercely on Yogi government) है. स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार बनाएं दलित पिछड़े और मलाई खाएं अगड़े, यह नहीं चलेगा. पढ़ें पूरी खबर.

7 - selling stolen apple products online : भारतीय-अमेरिकी को 66 महीनों की कैद

चोरी के एप्पल उत्पाद ऑनलाइन बेचने के आरोप में एक भारतीय-अमेरिकी व्यक्ति को 66 महीनों की कैद की सजा सुनाई गई है. पढ़ें पूरी खबर..

8 - britain partygate : इंफोसिक के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद बन सकते हैं ब्रिटेन के पीएम, दौड़ में सबसे आगे

ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन के इस्तीफे की मांग (demand of johnson resignation) जोर पकड़ रही है. इस राजनीतिक संकट को ब्रिटेन का पार्टीगेट संकट (britain partygate allegations) बताया जा रहा है. इसी बीच प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय मूल के ऋषि सुनक का नाम सबसे आगे (Rishi Sunak frontrunner) बताया जा रहा है. ऋषि सुनक ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं. बता दें कि सुनक का विवाह इंफोसिस के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से हुआ था और दंपती की दो बेटियां हैं जिनके नाम कृष्णा और अनुष्का हैं. पढ़ें पूरी खबर.

9 - 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू होगा जब राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे और यह आठ अप्रैल को सम्पन्न होगा. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

1 - Bikini Girls in Politics: पॉलिटिक्स में भी खूब हिट रही हैं ग्लैमर की दुनिया से आईं अभिनेत्रियां

अभिनय की दुनिया से राजनीति में आने वाली अभिनेत्रियों (Actresses coming from acting world to politics) की राह कभी आसान नहीं होती. इसके पीछे वजह यह भी है कि इन्हें पिछले जीवन और काम के लिए कुछ लोगों के कटाक्ष और गंदी टिप्पणियों को भी सहना पड़ता है. पर जनता के बीच अपने सेवा भाव के चलते कई अभिनेत्रियां राजनीति में बेहद सफल (Many actresses are very successful in politics) हुईं और हो भी रहीं हैं. तमिलनाडु में सीएम बनीं जयललिता इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं. एक रिपोर्ट.

VIDEO :

2 - मकर संक्रांति पर 'मुर्गों की लड़ाई' का खेल, बाकायदा दी जाती है ट्रेनिंग

मकर संक्रांति के मौके पर आंध्र प्रदेश में मुर्गे का खेल (cock fight on makar sankranti) मशहूर है. जगह-जगह लोगों की मंडली जमा होती है और वे मुर्गों को आपस में लड़वाते हैं. उनमें आपसी प्रतियोगिता भी होती है. बड़े-बड़े इनाम रखे जाते हैं. इसके लिए मुर्गों को पहले ही प्रशिक्षण भी दिया जाता है. उन पर काफी पैसे खर्च किए जाते हैं. पढ़ें पूरी खबर.

3 - Gorilla birthday : नौ साल का हुआ जर्मनी से लाया गया डेम्बा, शानदार अंदाज में मना जन्मदिन

आपने वन्यजीवों के प्रति लोगों का प्रेम तो कई बार देखा होगा, लेकिन गोरिल्ला का जन्मदिन मनाया जाना आपने शायद ही कभी सुना होगा. ऐसा हुआ है कर्नाटक के मैसूर में. मैसूर के चामराजेंद्र चिड़ियाघर (Chamarajendra Zoo Mysore) में एक गोरिल्ला का जन्मदिन अनोखे तरीके से मनाया गया है. 'डेम्बा' नाम के जर्मन गोरिल्ला (German Gorilla Demba) को पिछले साल अक्टूबर में मैसूर के चामराजेंद्र चिड़ियाघर आया गया था. डेम्बा 9 साल का हो गया. चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने अलग-अलग सब्जियों का इस्तेमाल कर 'हैप्पी बर्थडे डेम्बा' (Happy Birthday Demba) लिखा और उसे खाने के लिए डेंबा को वहां लाए. चिड़ियाघर आने वाले लोगों ने भी गोरिल्ला डेम्बा के जन्मदिन मनाने के तरीके को पसंद किया. वन्यजीव प्रेमियों ने डेम्बा की तस्वीरें भी क्लिक की. देखें वीडियो.