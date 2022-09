आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

आज सोनिया गांधी से 10 जनपथ पर मुलाकात करेंगे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

ले. जनरल (रि.) अनिल चौहान होंगे देश के नए सीडीएस, बालाकोट स्ट्राइक में निभाई थी भूमिका

भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान (सेवानिवृत्त) को देश के द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के रूप में नियुक्त किया. लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान (सेवानिवृत्त) ने लगभग 40 वर्षों से अधिक के करियर में कई कमांड, स्टाफ और सहायक नियुक्तियां की थीं. उन्हें जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों में काफी अनुभव है. जन. बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस थे. उनके निधन के बाद से यह पद खाली था. पढ़ें पूरी खबर

The Inside Story of Ban on PFI : पीएफआई पर बैन की इनसाइड स्टोरी

पीएफआई पर बैन लगाने की कहानी पहले ही शुरू हो चुकी थी. गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे. 22 सितंबर को ही गृह मंत्रालय में एजेंसियों के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने दे दिए थे. गृह मंत्रालय ने आज ये कहते हुए पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया है कि ये संगठन वैश्विक आतंकी संगठनों के साथ संबंध और कई आतंकी मामलों में शामिल रहा है. The Inside Story of Ban on PFI. पढे़ं पूरी खबर

Ban of PFI : सपा, राजद, वाम और AIMIM का खुला विरोध, भाजपा ने किया स्वागत, इत-उत में कांग्रेस

पीएफआई पर प्रतिबंध लगते ही राजनीति शुरू हो चुकी है. एआईएमआईएम, सपा, राजद और वाम पार्टियों ने खुलकर विरोध किया है. कांग्रेस के भी कुछ नेताओं ने विरोध किया है. भाजपा ने इसका स्वागत किया है. अब सभी पार्टियां अपनी-अपनी सियासी गोटियां सेट करने में जुट चुकी हैं. पेश है ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की एक रिपोर्ट.

असम: दुनिया की सबसे ऊंची 2-लेन रोड वाली 'सेला सुरंग' का काम होने वाला है पूरा

असम के पश्चिम कामेंग जिले (West Kameng District) में सबसे ऊंचाई पर बनाई जा रही 'सेला सुरंग' का काम पूरा ही होने वाला है. यह सुरंग दुनिया की पहली टू-लेन रोड टनल होने वाली है, जिसे समुद्र तल से करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है. पढ़ें पूरी खबर

Congress President Election : थरूर ने 'जीत' के दिए संकेत, दिग्विजय बोले- मैं भी मैदान में

कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है. अशोक गहलोत के नाम पर सस्पेंस कायम है. माना जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व उनके रवैये से काफी खफा है. इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी घोषणा कर दी है कि वह अध्यक्ष पद का चुनाव लडेंगे. शशि थरूर ने पहले ही चुनाव लड़ने की घोषणा कर रखी है. थरूर ने अब से थोड़ी देर पहले एक शायरी भी ट्वीट की है. congress president election पढ़ें पूरी खबर

वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमनी भारत के नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त

वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमनी को तीन साल की अवधि के लिए भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया. पढे़ं पूरी खबर

आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्तगी पर रोक लगाने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को सेवा से बर्खास्त करने के केंद्र सरकार के आदेश पर रोक लगाने से बुधवार को इनकार कर दिया. पढे़ं पूरी खबर

मोदी सरकार की त्योहारों पर सौगात, केंद्रीय कर्मचारियों का DA चार फीसदी बढ़ा

मोदी सरकार ने डीए में चार फीसदी की वृद्धि की है और इसे 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया गया है. ये बढ़ोतरी जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 के लिए मान्य होगा. वहीं, मुफ्त अनाज योजना का कार्यकाल तीन महीने के लिए बढ़ाने का कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है. पढे़ं पूरी खबर

GST आयुक्त ने मद्रास HC को बताया, नोटिस देना रहमान की छवि खराब करने का इरादा नहीं था

मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) में सुनवाई के दौरान जीएसटी आयुक्त (GST Commissioner) ने कहा कि नोटिस देने का इरादा संगीतकार एआर रहमान (AR Rahman) की छवि को धूमिल करना नहीं था. फिलहाल कोर्ट ने मामले की सुनवाई अनिश्चित समय के लिए टाल दी है. पढे़ं पूरी खबर

मोदी कैबिनेट मीटिंग : 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के प्रस्ताव को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के भारतीय रेलवे के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. ये प्रमुख रेलवे स्टेशन नई दिल्ली, अहमदाबाद और सीएसएमटी, मुंबई हैं. इस परियोजना में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है. यह जानकारी रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी. उन्होंने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, बसों, ऑटो और मेट्रो रेल सेवाओं के साथ ट्रेन सेवाओं को एकीकृत करेगा. अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नया स्वरूप मोडेरा के सूर्य मंदिर से प्रेरित है. मुंबई के सीएसएमटी के हेरिटेज भवन को बगैर कुछ किये, आसपास की इमारतों को फिर से विकसित किया जाएगा. पढे़ं पूरी खबर