आज की खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

--- रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध और हुआ तेज, जेलेंस्की को लेकर रूस का बड़ा दावा, कहा- वो भाग गए हैं

--- आज यूपी के अंतिम चरण के लिए खत्म होगा प्रचार अभियान

--- पीएम मोदी आज वाराणसी में

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1 - महान स्पिनर शेन वॉर्न का निधन, क्रिकेट जगत में शोक की लहर

महान स्पिनर शेन वॉर्न (Shane Warne) का शुक्रवार को निधन हो गया. वह 52 साल के थे. उनके निधन से क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई. पढे़ं पूरी खबर.

2 - वॉर्न का आखिरी ट्वीट: 12 घंटे पहले रॉड मार्श के निधन पर जताया था शोक, अब खुद ही नहीं रहे

शेन वॉर्न ने शुक्रवार सुबह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज रॉड मार्श के निधन पर ट्वीट किया था. इसमें उन्होंने मार्श के निधन पर दुख जताया था. पढे़ं पूरी खबर.

3 - Operation Ganga : अगले 24 घंटों में 16 और उड़ानें निर्धारित

यूक्रेन में भारतीय दूतावास द्वारा एडवाइजरी जारी किए जाने के बाद (Since India Issued advisories) से लगभग 20000 भारतीय नागरिक युद्धग्रस्त यूक्रेन (Russia Ukraine War ) को उसकी विभिन्न सीमाओं के रास्ते छोड़ चुके हैं. विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी. मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अब हमारा अनुमान है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में हमारी सलाह जारी होने के बाद से लगभग 20,000 भारतीय नागरिकों ने यूक्रेन की सीमाओं (20,000 Indians have left the Ukraine border) को छोड़ दिया है. पढे़ं पूरी खबर.

4 - रूसी का यूक्रेन के जपोरिजिया परमाणु पावर प्लांट पर कब्जा, विश्व को राहत

रूसी सैन्य बलों ने यूक्रेन में जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को जब्त कर लिया है (Russian military seized Zaporizhzhia nuclear power plant). वहीं , यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र में रूस की गोलाबारी से लगी आग को बुझा दिया गया है. पढे़ं पूरी खबर.

5 - पाकिस्तान की शिया मस्जिद में जुमे की नमाज़ के दौरान विस्फोट, 57 की मौत, 200 जख्मी

पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर शहर में एक मस्जिद में आत्मघाती हमले में 57 लोगों की मौत हो गई. धमाका नमाज के दौरान भीड़भाड़ वाली मस्जिद में हुआ (blast in Peshawar mosque). करीब 200 लोग घायल हुए हैं. पढे़ं पूरी खबर.

6 - BMW के भारतीय संयंत्र ने एक लाख कार निर्मित करने का आंकड़ा पार किया

जर्मनी की कंपनी बीएमडब्ल्यू के भारतीय संयंत्र ने शुक्रवार को एक लाख कार निर्मित करने का आंकड़ा पार कर लिया. चेन्नई में बीएमडब्ल्यू के संयंत्र में 2007 से उत्पादन शुरू हुआ और कंपनी अब तक यहां 13 मॉडल बना चुकी है. पढ़ें पूरी खबर.

7 - केसीआर का झारखंड दौरा, मुख्यमंत्री हेमंत से मुलाकात, 'थर्ड फ्रंट' पर दिया ऐसा जवाब

तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव रांची पहुंच गए हैं. रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से वो सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया. समझा जाता है कि केसीआर का यह दौरा विपक्षी एकता की कवायद में ही एक अन्य कड़ी है. हालांकि, केसी राव ने स्पष्ट किया है कि उनकी मुलाकात किसी तरीके का थर्ड फ्रंट बनाने की दिशा में पहल नहीं है. पढे़ं पूरी खबर.

8 - PM in Varanasi : पीएम मोदी के रोड शो में उमड़े लोग, मुस्लिम और महिलाएं भी शामिल

पीएम मोदी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (up assembly elections 2022) के लिए भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं. वाराणसी में यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पीएम मोदी का रोड शो (pm modi road show in varanasi) हुआ. प्रधानमंत्री के रोड शो में मुस्लिम समुदाय (muslims pm road show varanasi) के लोग भी नजर आये. यहां मुसलमानों ने कहा कि पीएम मोदी ने बनारस में विकास की नदियां बहा दीं. पढ़ें पूरी खबर.

9 - राहुल प्रियंका का वाराणसी दौरा, बाबा विश्वनाथ का लिया आशीर्वाद

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Elections 2022) के लिए सातवें और अंतिम चरण का मतदान सात मार्च को होना है. वाराणसी में वोटिंग सात मार्च को ही होगी. इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी वाराणसी दौरे पर हैं. दोनों ने विश्वनाथ मंदिर में भगवान शंकर का आशीर्वाद लिया. प्रियंका गांधी 2 मार्च से ही वाराणसी में प्रवास पर हैं. वह लगातार कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए रोड शो व जनसभा को संबोधित कर रहीं हैं. इसी क्रम में राहुल गांधी भी वाराणसी पहुंचे जहां दोनों नेताओं का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. इसके बाद प्रियंका का काफिला गोदौलिया चौराहे पर रुक गया जिसके बाद दोनों नेता पैदल मंदिर प्रांगण तक गए. पढे़ं पूरी खबर.

10 -Vayu Shakti 2022 : फुल ड्रेस रिहर्सल संपन्न, अब 7 मार्च को 'वायु योद्धा' दिखाएंगे दमखम...

वायु शक्ति 2022 (Vayu Shakti 2022) का फुल ड्रेस रिहर्सल शुक्रवार को संपन्न हो गया. अब 7 मार्च को वायु योद्धा (Air Show by Indian Air Force in Pokaran) अपना दमखम दिखाएंगे. यह पूरा कार्यक्रम अब दिन में ही होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे. पढे़ं पूरी खबर.

11 - टीआरएस नेता ने किया सपा का समर्थन, कहा- अखिलेश जैसा नेता ही कर सकता है वाराणसी का विकास

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections) का आखिरी चरण 7 मार्च को है. इस बीच टीआरएस के युवा नेता तेलगांना साईं ने अखिलेश यादव का समर्थन करते हुए एक वीडियो जारी किया है. उन्होंने वाराणसी के विकास के लिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील की है. पढे़ं पूरी खबर.

12 - सीवीसी के खिलाफ शिकायतों के निपटारे के लिए दिशानिर्देश बनाने की प्रक्रिया शुरू: सरकार

अगर कोई व्यक्ति सीवीसी के खिलाफ कोई शिकायत करता है, तो उसका निपटारा किस तरीके से किया जाए, इसके लिए दिशानिर्देश बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. यह जानकारी एक आरटीआई में दी गई है. प्रक्रिया डीओपीटी (डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग) ने शुरू की है. पढे़ं पूरी खबर.

13 - यूक्रेन इंडियन स्टूडेंट्स का शील्ड की तरह कर रहा इस्तेमाल : छात्र

यूक्रेन से भारत सुरक्षित आए ग्वालियर के दो छात्र हर्षाली राजे और निखिल कुरेचिया ने अपना अनुभव साझा किया. उन्होंने बताया कि इंडियन स्टूडेंट आखिर क्यों विदेश जाकर मेडिकल की पढ़ाई करते हैं. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

1 - मार्च के पहले शुक्रवार को ही क्यों मनाते हैं कर्मचारी सराहना दिवस

4 फरवरी 2022, मार्च का पहला शुक्रवार, यह दिन उन कर्मचारियों के लिए खास है, जो किसी संस्था और संगठन में काम करते हैं. मार्च के पहले शुक्रवार को कर्मचारी सराहना दिवस (Employee Appreciation Day) के तौर पर मनाने की परंपरा है. पढ़ें पूरी खबर.

VIDEO :

2 - Indian Rail Kavach ATP : 'आत्मनिर्भर भारत' की तकनीक, दुर्घटनाओं पर लगेगी लगाम

ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम (एटीपी) कवच के कारण रेल दुर्घटनाओं पर लगाम लगेगी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि केंद्र सरकार इस तकनीक के निर्यात पर भी विचार करेगी. उन्होंने कवच के सफल ट्रायल के बाद समझाया कि रेल में कवच सिस्टम कैसे काम करेगा. उन्होंने बताया कि सरकार इस शानदार टेक्नोलॉजी को चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू करेगी. रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि कवच एटीपी सिस्टम के लिए बजट 2022 में दो हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. देखें वीडियो.