आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

देशभर में आज मनाया जाएगा ईद-उल-अजहा

देशभर में रविवार को ईद-उल-अजहा मनाया जाएगा. इस मौके के लिए बकरीद की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को बधाई दी है. पढ़ें खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

श्रीलंका में संकट गहराया, विक्रमसिंघे का इस्तीफा, प्रदर्शनकारियों ने पीएम आवास घेरा

रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है. इधर, विक्रमसिंघे के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री आवास को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया है. पढ़ें खबर.

श्रीलंका : राष्ट्रपति भवन पर भीड़ का कब्जा, गोटबाया राजपक्षे भागे, प्रदर्शन के दौरान कई घायल

श्रीलंका में मौजूदा समय में गंभीर आर्थिक संकट के बीच सत्ता संभाल रहे राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपना आवास छोड़कर भाग गए. प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कर लिया है. वहीं प्रदर्शन के दौरान 30 लोग घायल हुए हैं. पढ़ें खबर.

Eid-ul-Adha 2022: राष्ट्रपति कोविंद ने देशवासियों को बकरीद की मुबारकबाद दी

ईद-उल-अजहा यानि बकरीद का त्योहार रविवार को मनाया जाएगा. ईद-उल-अजहा की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को बधाई दी और सभी से इस अवसर पर मानव जाति की सेवा के लिए खुद को समर्पित करने और राष्ट्र की समृद्धि एवं विकास के लिए काम करने का संकल्प लेने को कहा. पढ़ें खबर.

अमरनाथ हादसा: मृतकों की संख्या 16 हुई, 15000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया

पवित्र अमरनाथ गुफा क्षेत्र में बादल फटने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई. अब भी कई तीर्थयात्रियों के फंसे होने की आशंका है. फिलहाल राहत-बचाव कार्य जारी है. अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 15,000 तीर्थयात्रियों को निचले आधार शिविर पंजतरणी ले जाया गया है और 25 घायलों को अस्पताल ले जाया गया. पढ़ें खबर.

अमरनाथ हादसा : रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 6 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, अब तक 16 की मौत

पवित्र अमरनाथ गुफा क्षेत्र में बादल फटने से 16 लोगों की मौत हो गई. कई तीर्थयात्री फंस गए हैं. करीब 48 तीर्थयात्री लापता हैं. मौके पर राहत-बचाव कार्य जारी है. पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एलजी मनोज सिन्हा से हालात की जानकारी ली है. राष्ट्रपति, पीएम, गृह मंत्री समेत कई लोगों ने जान गंवाने वालों के प्रति शोक जताया है. हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं. पढ़ें खबर.

अमरनाथ के बाद डोडा जिले में फटा बादल, कीचड़ में कई वाहन फंसे

जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में शनिवार को बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे मलबे में कई वाहन और घर दबे हैं. हालांकि, इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है. पढ़ें खबर.

जलस्तर बढ़ने से पहले सुरक्षित स्थान पर जाने की चेतावनी जारी की गई थी : ITBP

पवित्र अमरनाथ गुफा (Amaranth cave) क्षेत्र में बादल फटने से 16 लोगों की मौत हो गई है. कई तीर्थयात्री लापता हैं. इस बीच आईटीबीपी का बयान सामने आया है कि तीर्थयात्रियों को पहले ही चेतावनी दी गई थी. वरिष्ठ संवाददाता गौतम देबरॉय की रिपोर्ट. पढ़ें खबर.

एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात

महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के विकास के लिए उनका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन मांगा. पढ़ें खबर.

फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को लेकर राजनीति हुई तेज, अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य आमने-सामने

अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान को यूपी सरकार ने गुरुवार को टैक्स फ्री कर दिया. लोक भवन के सभागार में फिल्म सम्राट पृथ्वीराज का विशेष शो सीएम योगी आदित्यनाथ और मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने देखा. इसे लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा, तो डिप्टी सीएम केश्व प्रसाद मौर्य ने भी इसका जवाब ट्वीट से दिया. पढ़ें खबर.

पुरी में बाहुड़ा यात्रा : बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ श्रीमंदिर लौटे भगवान श्रीजगन्नाथ

ओडिशा के पुरी में भगवान श्रीजगन्नाथ की 'बहुड़ा यात्रा' आयोजित हुई. इस दौरान रथों को खींचने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा था. तीनों देवता शनिवार रात को रथों पर बिताएंगे, जहां सभी अनुष्ठान किए जाएंगे. रविवार को तीनों भगवान 'सुनाबेश' (सोने की पोशाक) में श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे. पढ़ें खबर.

Uttarakhand: बदरीनाथ मंदिर में कैसे पड़ी दरारें? सामने आई बड़ी वजह, जल्द करना होगा ये काम

बदरीनाथ मंदिर की दीवार पर दरारें आई हैं. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सालाना सर्वे में इसका पता चला है. मंदिर की दीवार पर दरारों की खबरों के बाद मंदिर समिति से लेकर सरकार की टेंशन बढ़ गई है. दोनों ने अपने-अपने स्तर पर इसके लिए काम करना शुरू कर दिया है. एएसआई भी इसे लेकर एक्टिव हो गई है. पढ़ें खबर.

SPECIAL

NRS के डॉक्टरों ने शरीर से जुड़े बच्चों को सर्जरी कर किया अलग

पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों ने दुर्लभ सर्जरी कर शरीर से जुड़े जुड़वा बच्चों को अलग किया. 18 दिन के दोनों बच्चे फिलहाल स्वस्थ हैं, लेकिन उन्हें निगरानी में रखा गया है. पढ़ें खबर.

Payal Sangram Marriage: आगरा में रेसलर संग्राम की निकली बारात, अभिनेत्री पायल रोहतगी बनीं दुल्हनियां

मशहूर रेसलर व अभिनेता संग्राम सिंह और फिल्म अभिनेत्री पायल रोहतगी आज शादी के बंधन में बंध जाएंगे. शाम को संग्राम सिंह की बारात निकली. इसमें बारातियों ने जमकर डांस किया. पढ़ें खबर.

VIDEO

शिमला के चौपाल में ढह गई 4 मंजिला इमारत, देखें वीडियो

शिमला जिले के चौपाल बाजार में 4 मंजिला इमारत ढह (Building collapsed in Chopal) गई है. लगातार बारिश के बाद भूस्खलन (Landslide in shimla) होने से इमारत ढह गई. बताया जा रहा है कि इस इमारत में एक ढाबा, दो दुकानें और एक बैंक था. लगातार बारिश के कारण जमीन धंसने से ये हादसा हुआ है. हादसे में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है. बता दें कि हिमाचल में मानसून (Monsoon in Himachal) शुरू होते ही नुकसान का दौर भी शुरू हो गया है. आए दिन भारी बारिश (Weather in Himachal) के चलते जगह-जगह बाढ़, भूस्खलन (Cloud burst in Himachal) हो रहा है. बीते दिनों भी कुल्लू से लेकर बिलासपुर तक में बादल फटने की घटनाए सामने आई हैं. जिससे काफी नुकसान हुआ है. बरसात के इस सीजन में अब तक 90 करोड़ से ज्यादा का नुकसान का अनुमान है. देखें वीडियो.