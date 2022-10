न्यूयॉर्क: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वह समय आ ही गया, जब एलन मस्क (Elon Musk) ने ट्विटर (Twitter) के हेड क्वॉर्टर में कदम रखा. बता दें, अदालत के आदेश के अनुसार शुक्रवार तक 44 बिलियन डॉलर की इस डील को पूरा करना है. इसके साथ-साथ मस्क ने अपने ट्वीटर बायो में भी बदलाव किया है. उन्होंने पहले अपने ट्विटर प्रोफाइल में लोकेशन को 'ट्विटर हेडक्वॉर्टर' किया. इसके बाद उन्होंने डिसक्रिप्टर को 'चीफ ट्वीट' लिखा.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ट्वीट

एलन मस्क (Elon Musk) ने ट्विटर के ऑफिस पहुंचने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, एलन मस्क ने जो वीडियो ट्वीट किया है, उसमें वह ट्विटर हेड क्वॉर्टर में एक सिंक ले जाते हुए दिख रहे हैं. वह खुद ही सिंक को उठाकर ऑफिस में दाखिल होते हैं. उन्होंने इस वीडियो को कैप्शन देते हुए लिखा, 'Entering Twitter HQ – let that sink in!'.

एक दिन पहले बैंकरों के साथ की थी बैठक

बता दें कि ट्विटर ऑफिस में पहुंचने से एक दिन पहले एलन मस्क ने मंगलवार को उन बैंकरों के साथ बैठक की थी, जो इस डील में फंड उपलब्ध करा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को ट्विटर के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ने कर्मचारियों को एक मेल भेजकर सूचित किया था कि मस्क स्टाफ को संबोधित करने के लिए इस सप्ताह सैन फ्रांसिस्को मुख्यालय का दौरा करेंगे. शुक्रवार को लोग सीधे उन्हें सुन सकेंगे. बता दें कि डेलावेयर चांसरी कोर्ट के न्यायाधीश कैथलीन मैककॉर्मिक ने मस्क को शुक्रवार, 28 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक यह डील कंप्लीट कर इसे क्लोज करने का आदेश दिया था.