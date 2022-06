नई दिल्ली/भोपाल। मध्यप्रदेश के 8 जिलों- इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर और सतना को एफडीए भवन में आयोजित कार्यक्रम में ईट-राइट चैलेंज फॉर सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स (Eat Right Challenge for Cities and Districts) के तहत खाद्य सुरक्षा को लेकर सकारात्मक परिर्वतन के लिये सम्मानित किया गया. साथ ही मध्यप्रदेश की 4 स्मार्ट सिटी- इंदौर, जबलपुर, सागर और उज्जैन को ईट-स्मार्ट सिटीज चेलेंज में शीर्ष 11 स्मार्ट सिटी (Smart Cities) में स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया गया. विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस (World Food Safety Day 2022) पर कार्यक्रम में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया द्वारा पुरस्कार वितरित किये गये. स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण एवं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरूण सिंघल भी उपस्थित थे.

देश के 75 शहर और जिले चुने गए विजेता: ईट-राइट चैलेंज फॉर सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स के तहत खाद्य सुरक्षा की पहलों को अपनाने, नियम और परिवर्तन को बढ़ावा देने के प्रयासों को मान्यता देने के उद्देश्य से देश के 75 शहरों और जिलों को विजेता चुना गया है. इस स्पर्धा में देश के 188 शहरों ने अपना पंजीकरण किया था, जिनमें से सर्वोच्च अंकों के साथ इंदौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है. भोपाल, उज्जैन, जबलपुर ने क्रमशः 3, 5 और 7वां स्थान प्राप्त किया है. ग्वालियर को 12वां, रीवा को 17वां, सागर को 23वां और सतना को 74वां स्थान प्राप्त हुआ है. पुरस्कार खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. सुदाम खाड़े द्वारा ग्रहण किये गये.

रिसाइक्लिंग और भोजन दान में इंदौर को अवॉर्ड: ईट-स्मार्ट सिटीज चेलेंज के तहत घरेलू स्तर पर रिसाइक्लिंग और अतिशेष भोजन दान करने की नीति के लिये इंदौर स्मार्ट सिटी को पुरस्कृत किया गया, जिसका पुरस्कार अतिरिक्त कलेक्टर अभय बेडेकर ने ग्रहण किया. जबलपुर स्मार्ट सिटी को बच्चों में मोटापे की समस्या से निपटने के लिये कार्टून किरदारों द्वारा व्यवहार परिवर्तन को लेकर शुरू की गई पहल के लिये सम्मानित किया गया. यह पुरस्कार स्मार्ट सिटी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि सिंह राजपूत ने ग्रहण किया.

Eat Right Challenge: ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में टॉप 10 में मध्य प्रदेश के चार शहर, इंदौर देश में प्रथम

हाइड्रोपोनिक्स को बढ़ावा देने के लिये उज्जैन को पुरस्कार: सागर स्मार्ट सिटी द्वारा बच्चों को खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण देने के लिये वीडियो गेम और युवा पोषण एम्बेसेडर तैयार करने के लिये पुरस्कृत किया गया. सागर स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल सिंह राजपूत ने यह पुरस्कार प्राप्त किया. हाइड्रोपोनिक्स को बढ़ावा देने के लिये उज्जैन स्मार्ट सिटी को पुरस्कृत किया गया, जिसका पुरस्कार उज्जैन स्मार्ट सिटी के कार्यकारी निदेशक अंशुल गुप्ता द्वारा ग्रहण किया गया.

(World Food Safety Day 2022) (New achievement for MP) (Indore wins first prize in Eat Right Challenge)