रायुपर: छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग-भिलाई और राजनंदगांव में ईडी ने दबिश दी है. ज्वेलर्स और कपड़ा कारोबारी समेत फाइनेंस ब्रोकर के ठिकानों पर एक साथ ईडी छापामार कार्रवाई कर रही है. रायपुर स्थित सुमित ज्वेलर्स और कपड़ा कारोबारी नाकोड़ा टैक्सटाइल्स, दुर्ग-भिलाई के सहेली और नवकार ज्वेलर्स और दो चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर और ऑफिस पर ईडी ने दबिश दी है.

ज्वेलर्स और कपड़ा कारोबारी के ठिकानों में छापा: जानकारी के मुताबिक ईडी की एक टीम शुक्रवार सुबह से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में छापे की कार्रवाई कर रही है. इस टीम में रायपुर और नागपुर के ऑफिसर शामिल है. राजधानी रायपुर सहित दुर्ग भिलाई और राजनांदगांव में ईडी की कार्रवाई जारी है. राजनांदगांव में विक्की बैद के यहां भी ईडी ने दबिश दी है. 2021 मई में 5 हजार किलो चांदी और साढ़े 4 किलो सोने के साथ कोलकाता से रायपुर आते समय पकड़ा गया था. दो दिन पहले प्रदेश के स्टील और पावर प्लांट कारोबारी के ठिकानों पर आईटी ने दबिश दी थी.

दो दिन पहले स्टील और पावर प्लांट कारोबारी के ठिकानों पर छापा: 3 अगस्त को आईटी ने स्टील और पावर प्लांट कारोबारी के ठिकानों पर भी छापा मारा था. सुबह 6 बजे से ही आईटी की अलग-अलग टीमों ने निर्माण टीएमटी, ग्रेविटी स्पंज एंड पावर, धनकुण्ड स्टील और मारुति फेरों के ठिकानों पर दबिश दी थी. सभी डायरेक्टरों के घर, ऑफिस के अलावा कंपनी के सीए समेत उनके कर्मचारी के घर भी टीम ने छापा मारकर दस्तावेज की पड़ताल की थी.