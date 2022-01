नई दिल्ली : पूर्वी दिल्ली के शहादरा जिला के कस्तूरबा नगर में युवती का अपहरण कर गैंगरेप (Delhi Gangrape Case) के बाद कालिख पोत कर सड़कों पर घुमाने के मामले में विवेक विहार पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत (Four accused were taken into custody) में लिया है.

वहीं, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने पीड़ित युवती से मुलाकात के बाद बताया कि नशीली दवाओं के अवैध व्यापार में शामिल तीन लोगों ने गैंगरेप किया था. जब वे उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कर रहे थे तो वहां मौजूद महिलाएं, पुरुषों को उसके साथ दुष्कर्म करने के लिए उकसा रही थीं. स्वाति मालिवाल ने कहा कि उन्होंने युवती को बेरहमी से पीटा, उसका सिर मुंडवा दिया, उसका चेहरा काला कर दिया. इतना ही नहीं उसे चप्पल-जूतों की माला पहनाकर पड़ोस में घुमाया गया.

दिल्ली गैंगरेप पर डीसीपी का बयान

मामले में महिला आयोग की तरफ से दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया जा रहा है. साथ ही सभी अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग के साथ परिवार को सुरक्षा देने के लिए भी कहा गया है. महिला आयोग को इस घटना का एक वीडियो मिला है, जिसमें स्पष्ट रूप से पीड़िता की दुर्दशा को देखा जा सकता है. वहीं, शहादरा जिला के डीसीपी आर साथिया सुंदरम ने बताया कि इस पूरे मामले में विवेक विहार थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चार आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें महिला भी शामिल हैं.

दिल्ली में युवती के साथ गैंगरेप

यह भी पढ़ें- दिल्ली: गैंगरेप के बाद महिला के काटे बाल, जूते की माला पहनाकर घुमाया

मामले में दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया है. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया. साथ ही कहा है कि 'अपराधियों की इतनी हिम्मत हो कैसे गई? केंद्रीय गृहमंत्री जी और उपराज्यपाल जी से मैं आग्रह करता हूं कि पुलिस को सख़्त एक्शन लेने के निर्देश दें, कानून-व्यवस्था पर ध्यान दें. दिल्लीवासी इस तरह के जघन्य अपराध और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे.