गोंडा: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Minister of Defence Rajnath Singh) का वादा अगर यूपी में भाजपा की सरकार बनती है तो होली और दीपावली में लोगों को देंगे मुफ्त एलपीजी सिलेंडर. इसका उद्देश्य है कि लोग तीज त्योहार ढ़ेर सारा पकवान बनाकर खा सके. आज करनैल गंज विधानसभा (Karnail Ganj Assembly ) में भाजपा प्रत्याशी अजय कुमार सिंह के समर्थन में जनसभा संबोधित की. जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की.

ऱाजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार बनने पर यूपी के सभी लोगों को होली-दीपावली के मौके पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर ( LPG cylinders will be available for free on Holi-Diwali) मिलेगा. इससे लगता है कि भाजपा ने उत्तराखंड़ में कांग्रेस के द्वारा किये गए वादे (जिसमें उन्होंने वादा किया है कि उत्तराखंड़ में कांग्रेस की सरकार बनती है तो लोगों को 500 रूपये में सिलेंडर देंगे) की कॉपी की है.

करनैलगंज विधानसभा के तुलसीदास महाविधालय में जनसभा संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी अजय कुमार के समर्थन में वोट देने की अपील की. उन्होंने कहा, राजीव गांधी ने कहा था की 100 पैसा भेजता हूँ तो 10 पैसा मिलता है. लेकिन पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को खत्म किया है. अब देश में 100 का 100 पैसा मिलता है. यूपी में अब गोले बनेंने और ब्रह्मोस इकाई बनाने की योजना है.

भारत अब कमजोर नहीं मजबूत हाथों में है. पहले भारत को कोई नहीं सुनता था, लेकिन अब दुनिया काम छोड़कर भारत को सुनती है. हमने पाकिस्तान की छाती पर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी. गलवान घाटी में भारतीय सेेना ने गौरव और साहस का परिचय दिया था.

राहुल गांधी को नसीहत देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा राहुल ने प्राचीन इतिहास नहीं पढ़ा है कम से कम इतिहास ही पढ़ ले. यूपी में विकास के सारे योगासन हमने किये हैं. विपक्ष के लिए शीर्षासन छोड़ दिया है. कोरोना काल में योगी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया. सभी जरूरतमन्दों को मुफ्त राशन दिया है. प्रधानमंत्री मोदी सच्चे समाजवादी है. जो देश और समाज की सच्ची सेवा कर रहे है.