हनुमानगढ़. जिले में बाप-बेटी के रिश्ते को कलंकित व शर्मशार करने वाला मामला सामने आया (Daughter filed rape case against father in Hanumangarh) है. पल्लू पुलिस ने एक पिता को उसकी बेटी से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है. मामला पल्लू थाना क्षेत्र का है. जहां एक 17 वर्षीय नाबालिग ने अपने मामा के साथ थाने में पहुंच अपने ही पिता पर संगीन व शर्मसार करने वाला गंभीर आरोप लगाया.

पुलिस को पीड़िता ने बताया कि कुछ समय पहले उसकी मां का देहांत हो गया था. जिसके बाद उसकी बड़ी बहन दादी के साथ और छोटा भाई ननिहाल में रहने लगा. लेकिन उसको उसके पिता ने यह कहकर अपने पास रोक लिया कि वो अकेला कैसे रहेगा?. उसकी देखभाल कौन करेगा?. इसपर वो अपने पिता के साथ ही रहने लगी. तब वो 13 वर्ष की थी. कुछ समय तक तो पिता ने बेटी की अच्छे से देखभाल की. लेकिन गत डेढ़ वर्ष से उसका पिता उसके साथ हर रोज दुष्कर्म करता आ रहा (Girl raped by her father in Hanumangarh) है. जब उसने अपने पिता का विरोध किया और दादी व मामा को सबकुछ बताने की बात कही, तो पिता ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए चुप रहने को कहा. इस पर वह बहुत डर गई.

पीड़िता के मामा ने कहा कि एक दिन वो अपनी भांजी को लेने गया, तो उसके पिता ने भांजी को साथ भेजने से इनकार कर दिया. हालांकि जैसे-तैसे वह अपनी भांजी को साथ ले आया. ननिहाल में आने के बाद उसकी भांजी ने आपबीती सुनाई. इसपर अब वो अपनी भांजी को लेकर थाने पहुंचा है और मुकदमा दर्ज करवाया है. अनुसंधान अधिकारी बिशन सहाय ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पिता के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.