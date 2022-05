ऊना: लंबे अरसे तक हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी (Himachal Pradesh Aam Aadmi Party) के अध्यक्ष रहे और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनूप केसरी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. वीरवार शाम अनूप केसरी और उनके अधिवक्ता संजीव फांडा ने प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए इस बात का खुलासा किया. अनूप केसरी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उनके खिलाफ प्रेस वार्ता के दौरान अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है. उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर मनीष सिसोदिया को कानूनी नोटिस सर्व किया गया था, लेकिन उनके जवाब नहीं देने के चलते मानहानि का यह मुकदमा दायर किया गया.

अनूप केसरी का आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने अपने पार्टी कार्यालय दिल्ली में प्रेस वार्ता आयोजित कर उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए उनकी छवि को ठेस पहुंचाने का काम किया है. उन्होंने कहा कि वह लंबे अरसे तक आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रहे, लेकिन मंडी में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के रोड शो में जब हिमाचल के पार्टी नेताओं की पूर्ण रूप से अनदेखी (Defamation case filed against Manish Sisodia) की गई तो उन्होंने पार्टी मंच पर इसका विरोध दर्ज कराया था.

वहीं, भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष (case filed against Manish Sisodia in Una Court) जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (case filed against Delhi Deputy CM) ने उनके साथ उनकी पूरी टीम का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत कर मान सम्मान प्रदान किया और इसी के अगले दिन मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता (Anoop Kesari files defamation suit) के दौरान उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए घटिया प्रकार की टिप्पणियां की जिसके चलते उनको बदनाम करने का यह प्रयास है. अनूप केसरी ने बताया कि मनीष सिसोदिया को कानूनी नोटिस सर्व करते हुए इस मामले पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा गया था, लेकिन उनके किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं देने के चलते वीरवार को उनके खिलाफ स्थानीय अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर करवाया गया है.

