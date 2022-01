नई दिल्ली : भारत में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. एक दिन में मामलों की संख्या 1.80 लाख से अधिक हो गए हैं. वहीं, कोरोना का नया स्वरूप ओमीक्रोन (Corona new variant omicron) के मामलों में भी इजाफा हो रहा है. देश के 27 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में कोरोना वायरस के इस स्वरूप से अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या पांच हजार से अधिक हो गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को अद्यतन आंकड़ों में यह जानकारी दी गई.

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, ओमीक्रोन के मामले (Omicron in India) जहां पांच हजार से अधिक हो गए हैं, वहीं, इनमें से कुछ लोग स्वस्थ होकर घर या अपने देश लौट भी गए हैं. सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में दर्ज किये गए हैं, जो कि 1500 को पार कर चुका है.

भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस (Corona in India) संक्रमण के 1.80 लाख से ज्यादा नए मामले (new cases of Corona) सामने आए, जो पिछले 228 दिन में सामने आए सर्वाधिक दैनिक मामले हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक जिन लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हुई है, उनमें से 70 प्रतिशत से ज्यादा मरीजों को अन्य बीमारियां भी थीं. मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि उसके आंकड़ों का भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के आंकड़ों के साथ मिलान किया जा रहा है.

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक, भारत में कल तक कुल 69,15,75,352 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं. वहीं, राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत मंगलवार तक 1.51 करोड़ लोगों को टीके के दोनों डोज लगाए गए हैं.

बता दें कि देश में सोमवार तक कोरोना महामारी से 4,83,936 लोगों की मौत हो चुकी है जिनमें से 1,41,639 लोगों की मौत महाराष्ट्र में, 49,591 की केरल, 38,370 की कर्नाटक, 36,855 की तमिलनाडु, 25,160 की दिल्ली, 22,928 की उत्तर प्रदेश और 19,901 लोगों की मौत पश्चिम बंगाल में हुई थी.

कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 46,569 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं. जबकि देश में अब भी 7,23,619 सक्रिय मामले हैं. अब तक 3,45,00,172 मरीजों ने इस संक्रमण को मात दे दिया है.