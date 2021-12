कांकेर : छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव (Chhattisgarh urban body election 2021) का मतदान सोमवार को संपन्न (Polling ends in Chhattisgarh) हो गया है. मतदान के दौरान वोटर्स के कई रूप देखने को मिले. कहीं एक बुजुर्ग को गोद में लाकर मतदान केन्द्र पहुंचा गया, तो कई जगहों पर वोटिंग के दौरान झड़प की भी खबरें भी सामने आई. इस बीच कांकेर के नरहरपुर में एक कोरोना पीड़ित महिला पीपीई किट पहने (corona patient voted in ppe kit) वोट देने पोलिंग बूथ पहुंच (woman in PPE Kit reaches polling booth) गई. लोकतंत्र की इस तस्वीर को देख हर कोई दंग था. ऐसा लग रहा था मानो लोकतंत्र ने कोरोना को हरा दिया है.

महिला ने पीपीई किट पहन डाले वोट

वार्ड संख्या 10 में रहने वाले सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कर्मी की पत्नी दो दिन पहले ही कोरोना संक्रमित पाई गई थी. आज पीड़ित महिला ने अपने मताधिकार का प्रयोग करने की इच्छा जतायी, तो प्रशासन ने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कोरोना संक्रमित महिला को पीपीपी किट पहनाया. फिर एंबुलेंस में वह पोलिंग बूथ पहुंची और उन्होंने मतदान किया. महिला मतदान कर खुश थी.

कोरोना पीड़ित महिला ने डाला वोट

महिला की सराहना

महिला के इस पहल को लेकर हर किसी की जुबान पर सराहना है. महिला के हौसले को देखते हुए मौके पर मौजूद प्रशासनिक अमले ने ताली बजाकर महिला का उत्साह बढ़ाया. महिला के मतदान केंद्र से निकलने के बाद केंद्र को सैनिटाइज किया गया. इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पालन किया गया.