नई दिल्ली : भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के कुल 6,358 नए मामले (Covid-19 new cases) सामने आए हैं. वहीं, कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले 75,456 तक पहुंच गए हैं. दूसरी तरफ, कोरोना के नए स्वरूप ओमीक्रोन (Corona new variant Omicron) के मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है. ओमीक्रोन संक्रमण के अब तक 653 मामले दर्ज हो चुके हैं. जबकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 23 नए मामले सामने आए हैं. यह जानकारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) की ओर से दी गई है.

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, देश में अब तक कोरोना वायरस के ओमीक्रोन वेरिएंट के 653 मामले सामने आ चुके हैं. इसमें से 167 मामलों के साथ महाराष्ट्र शीर्ष पर है. इसके बाद दिल्ली 165, केरल 57 और तेलंगाना ने 55 मामलों की पुष्टि की है.

जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में ओमीक्रोन की संख्या अब 165 पहुंच गई है. वहीं, आज ओमीक्रोन के 23 नए मामले सामने आए हैं. इसके अलावा 23 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं.

संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज हाई लेवल समीक्षा बैठक बुलाई है. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत कोविड-19 मौजूदा समय में येल्लो श्रेणी में पहुंच गया है. जिसमें अब कई वस्तुओं पर पाबंदी लग सकती है.

बता दें कि कोविड-19 और ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सोमवार से रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया है.

वहीं, गोवा और मणिपुर में भी ओमीक्रोन ने दस्तक दे दी है. इन दोनों राज्यों में एक-एक मामला दर्ज किया गया है.

कोरोना से पिछले 24 घंटों में 6,450 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं, जिसके बाद स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 3,42,43,945 हो गई है. वर्तमान में कोरोना के रिकवरी रेट 98.40 प्रतिशत है, जो महामारी की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक है.

देश में पिछले 24 घंटों में 293 नई मौतें भी हुई हैं, जिसके बाद संक्रमण से मरने वालों की संख्या 4,80,290 हो गई है.

राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान (Vaccination Campaign) के तहत देश ने अब तक 142.47 करोड़ टीके की खुराक दी है. पिछले 24 घंटों में 72,87,547 वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं, जिसके बाद टीकाकरण संख्या 1,42,46,81,736 करोड़ पर पहुंच गई हैं.

(एएनआई)