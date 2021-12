नई दिल्ली : भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 8,439 नए मामले (Covid-19 cases in India) सामने आए. वहीं, और 195 लोगों के संक्रमण से दम तोड़ने के बाद मौतों की कुल संख्या (Total Death Toll) 4,73,952 हो गई है. यह जानकारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) की ओर से दी गई है.

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में सक्रिय मामले (Active Cases in India) 93,733 दर्ज किये गए हैं. वहीं, संक्रमण से अब तक 3,40,89,137 लोग स्वस्थ हो चुके हैं. इनमें से पिछले 24 घंटे में 9,525 लोग ठीक होकर घर लौटे हैं.

यहां जारी एक बयान में मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि टीकाकरण अभियान (Vaccination Campaign) के तहत अब तक कोरोना टीके के 129.5 करोड़ खुराकें लोगों को दी जा चुकी है. वहीं, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 139.5 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की खुराक उपलब्ध करायी गई है. जिनमें से 19.19 करोड़ से अधिक शेष और अप्रयुक्त खुराकें उनके पास मौजूद हैं.