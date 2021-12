नई दिल्ली/गाजियाबाद: भारतीय किसान यूनियन (BKU) के गाजियाबाद के प्रवक्ता जय मलिक की हत्या की साजिश (Conspiracy to kill Bharatiya Kisan Union leader) रची गयी थी. माेदीनगर के वीरसेन और संजय प्रधान नाम ने पेराेल पर बाहर आये दाे बदमाश किशाेर और साेनू काे इस काम के लिए 10 लाख रुपये की सुपारी दी थी. पुलिस ने शुक्रवार तीन दिसंबर काे हत्या करने आए दाेनाें बदमाशाें काे गिरफ्तार कर साजिश काे नाकाम कर दिया.

हालांकि पुलिस ने खुलकर इस बात को नहीं बताया है, कि जय मालिक की हत्या की साजिश रची गई थी. इस बाबत जय मलिक ने कहा कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है. बता दें कि जय मलिक इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में अहम भूमिका निभा रहे हैं. गाजियाबाद पुलिस ने रविवार काे वीरसेन और संजय प्रधान को गिरफ्तार (Ghaziabad police arrested the main accused of conspiracy) कर लिया. ये दोनों मोदीनगर के रहने वाले हैं. इन्होंने ही लोनी के रहने वाले किशोर और सोनू को कुछ दिन पहले बीकेयू के एक किसान नेता की हत्या (conspiracy to kill Rakesh Tikait's assistant) करने के लिए बुलाया था.

ये भी पढ़ें- आंदोलन की शुरुआत में कहीं नहीं थे राकेश टिकैत, धीरे-धीरे बिछाई चुनावी राजनीति की 'चौसर'

बता दें कि पुलिस ने दो दिन पहले भोजपुर में हुए एनकाउंटर में किशोर और सोनू को गिरफ्तार किया (ghaziabad police caught two contract killer) था. किशोर और सोनू पहले से जेल में बंद थे और पेरोल पर बाहर आए थे. वीरसेन और संजय प्रधान ने दोनों को किसान नेता की हत्या की साजिश के लिए 10 लाख रुपये देने का वादा किया था. इसी रकम को लेने जा रहे थे कि पुलिस काे सूचना मिली कि दाे संदिग्ध इलाके में घूम रहे हैं. पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किशोर और सोनू को गिरफ्तार कर लिया था.

इसे भी पढ़ेंः राकेश टिकैत को मिली जान से मारने की धमकी, FIR दर्ज

दाेनाें बदमाशाें ने पूछताछ में वीरसेन और संजय प्रधान का नाम बताया. उन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों ने पूछताछ में पुलिस काे बताया कि एक पुराने मर्डर का बदला लेने के लिए किसान नेता की हत्या की साजिश रची थी. किशोर और सोनू को इसलिए हायर किया गया था,क्योंकि वह पैरोल पर बाहर आए थे और कुछ दिन बाद वापस जेल जाने वाले थे.