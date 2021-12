चंडीगढ़: पाकिस्तान ने एक बार फिर सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई (hurt the sentiments of sikhs ) है. बता दें कि संगत को सिगरेट के रैपर में गुरुद्वारा साहिब में प्रसाद(Prasad at Gurdwara Sahib in a cigarette wrapper ) दिया जा रहा है. इतना ही नहीं, रैपर्स पर गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब (The rappers have the picture of Gurdwara Sri Kartarpur Sahib ) और गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब की तस्वीर लगी हुई है(There is a picture of Gurdwara Sri Nankana Sahib on the rappers ). इस संबंध में एक वीडियो भी सामने आया है. जिसको लेकर सिख श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है.

खबरों के मुताबिक, संगत को गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब में प्रसाद रखने के लिए सिगरेट के रैपर दिए जा रहे हैं. इस रैपर में आगे की तरफ श्री करतारपुर साहिब की तस्वीर और पीछे की तरफ सिगरेट की तस्वीर है. सिख समुदाय का कहना है कि प्रसाद के लिए पैकेट के रूप में सिगरेट के रैपर का इस्तेमाल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है.

इस मुद्दे पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा(BJP leader Manjinder Singh Sirsa ) ने कहा कि पाकिस्तान में सिखों की भावनाओं को बार-बार ठेस पहुंचाया जा रहा है. इस बार गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब में सिगरेट के रैपर में प्रसाद दिया जा रहा है. यह हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने और पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक सिखों को परेशान करने की साजिश को उजागर करता है.

ये भी पढ़ें- किसान नेता गुरनाम चढूनी ने बनाई संयुक्त संघर्ष पार्टी, लड़ेंगे पंजाब विधानसभा चुनाव

इससे पहले उन्होंने गुरुद्वारा साहिब भवन में मॉडल को शूट करने की इजाजत दी थी. उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से अपराधियों को गिरफ्तार करने और उन्हें जेल भेजने की अपील की. साथ ही अल्पसंख्यकों का ध्यान देने रखने की भी बात कही. ज्ञात हो कि इससे पहले एक पाकिस्तानी मॉडल ने श्री करतारपुर साहिब में बिना सिर ढके फोटो खिंचवाई थी. जिससे काफी विवाद हुआ था. हालांकि मॉडल ने घटना के लिए माफी मांग ली थी.