नई दिल्ली : देश में क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने की लोगों ने प्लानिंग शुरू कर दी है. वहीं, ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों (Omicron cases rising) के बीच जश्न फिकी पड़ने की आशंका देखी जा रही है. कुछ ऐशे देशों की खबरें सामने आ रही हैं जहां एहतियातन के लिए इस साल क्रिसमल और नये साल के सेलिब्रेशन पर रोक (no celebration in christmass and new year) लगा दी गई है.

जानकारी के मुताबिक, नीदरलैंड ने 14 जनवरी तक संपूर्ण लॉकडाउन (full lockdown) लगा दिया है. ऐसे में क्रिसमस और नए साल के जश्न को सामूहिक रूप से मनाने पर विराम लग गया है. वहां अब स्कूल, कॉलेज, म्यूजियम, पब, डिस्कोथेक और रेस्टोरेंट्स पूरी तरह से बंद कर दिये गए हैं.

वहीं, क्रिसमस और नए साल पर भीड़ की संभावना को देखते हुए ब्रिटेन और अमेरिका भी आंशिक लॉकडाउन लगा सकती हैं. ब्रिटेन में ओमीक्रोन वेरिएंट (Omicron cases in britain) कहर बरपा रहा है. ब्रिटने में एक दिन में ओमीक्रोन के रिकॉर्ड 12,133 मामले सामने आए हैं. ये एक दिन में मिले इस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले हैं. इसके साथ ही ब्रिटेन में अब तक ओमिक्रोन (Omicron) के कुल 37,101 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. ये जानकारी यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी (UKHSA) ने साझा की. ब्रिटेन में फिलहाल नाइट क्लब और पार्टियों में जाने से पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है.

बताया जा रहा है कि इजरायल सरकार ने मंगलवार से अमेरिका, कनाडा और जर्मनी सहित 10 देशों को नो-फ्लाई लिस्ट में डालकर यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है. फ्रांस की बात करें तो यहां की सरकार ने क्रिसमस और न्यू इयर पार्टी के दौरान आतिशबाजी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि लोग भीड़ से बचें.

इसके अलावा, आयरलैंड ने पब और बार में रात आठ बजे के बाद नो-एंट्री का आदेश जारी कर दिया है.

भारत की बात करें तो यहां भी ओमीक्रोन के मामले बढ़ (Omicron in India) रहे हैं. भारत में पिछले कुछ महीने में ओमीक्रोन के मामले डेढ सौ से अधिक हो गए हैं. ऐसे में ओडिशा में जारी दिशार्निदेश के मुताबिक, इस साल नए साल का जश्न मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

गुजरात में नाइट कर्फ्यू

वहीं, गुजरात सरकार ने आठ जिलों में नाइट कर्फ्यू 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है. सरकार ने राज्य में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों के बीच आठ प्रमुख शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है.

आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि कर्फ्यू का समय देर रात एक बजे से भोर पांच बजे तक रहेगा.

जिन आठ शहरों में नाइट कर्फ्यू जारी है, उनमें अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, राजकोट, वडोदरा, भावनगर, जामनगर और जूनागढ़ शामिल हैं.

वहीं, सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए रेस्तरां में बैठने की क्षमता केवल 75 प्रतिशत रखने की अनुमति दी गई है. शादी-विवाह के लिए 400 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है.