छिंदवाड़ा। आपने होमवर्क ना करने पर टीचर द्वारा बच्चों को सजा देने के मामले तो सुने होंगे, लेकिन छिंदवाड़ा जिले में बच्चों का तिलक लगाकर स्कूल आना शिक्षक को इतना नागवार गुजरा की शिक्षक ने बच्चों की बेरहमी से पिटाई कर दी. पिटाई के बाद स्कूल में जमकर हंगामा हुआ, बच्चों ने शिक्षक के खिलाफ अधिकारियों से शिकायत कर दी. मामला धार्मिक भावनाओं से जुड़ा होने पर बीईओ ने तुरंत ही शिक्षक को हटाने के आदेश दिए. मामला बिछुआ विकासखंड की ग्राम पंचायत घोराड का है.

मंदिर में तेज आवाज में भजन बजाने से नाराज था शिक्षक: बुधवार सुबह घोराड माध्यमिक शाला के बच्चे माथे पर तिलक लगाकर स्कूल पहुंच गए थे. इस बात को लेकर माध्यमिक शाला शिक्षक ओमप्रकाश ढोके ने बच्चों को जमकर पीट दिया. बच्चों का आरोप है कि पिटाई के दौरान शिक्षक इस बात से भी नाराज था कि गांव के मंदिर में तेज आवाज में भजन क्यों बजाते हैं. पिटाई के बाद बच्चों ने शिक्षक की शिकायत बिछुआ विकासखंड शिक्षा अधिकारी से कर दी. जिसके बाद बीईओ ने शिक्षक को घोराड स्कूल से हटाकर आमाझिरीकला स्कूल में पदस्थ कर दिया है. बिछुआ के बीइओ रमेश गांजरे ने बताया कि शिकायत के बाद तुरंत ही शिक्षक को घोराड स्कूल से हटा दिया गया है, आगे की कार्रवाई भी की जाएगी, मामले की शिकायत खमारपानी पुलिस चौकी में भी की गई है.

Rewa News: होमवर्क न करने पर टीचर ने दी सजा, बेरहमी से की छात्र की पिटाई, मां ने दर्ज कराई शिकायत

(Chhindwara Teacher Beaten Students) (Teacher Beaten Students For Tilak in School) (Chhindwara Students Protest Against Teacher) (Teacher Transfer who beat Children)