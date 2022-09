बलरामपुर : जिले के वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम का बयान (statement on liquor and road video goes viral) सुर्खियां बटोर रहा (Viral video of School Education minister Prem sai Tekam) है. कार्यक्रम में मंच पर मौजूद जिला कलेक्टर, एसपी सहित आला-अधिकारियों के सामने ही छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने शराब के संबंध में उदाहरण देते हुए कहा (Ministers statement on alcohol in Balrampur) कि "मंदिर मस्जिद बैर कराती एक कराती मधुशाला'' मंत्री जी ने मंच से यह तक कह दिया कि ''हम लोग भी चुनाव के समय शराब का उपयोग करते हैं.''

शराबबंदी पर बोले मंत्री प्रेमसाय टेकाम

खराब सड़क पर मंत्री प्रेम साय टेकाम का बयान

शिक्षा मंत्री प्रेम साय टेकाम (chhattisgarh minister statement) ने प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की एक कविता का उदाहरण देते हुए मंच से अपने भाषण में कहा कि "मंदिर मस्जिद बैर कराती एक कराती मधुशाला'' उनके बयान का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. मंत्री ने मंच से यह भी कहा कि आजकल के बच्चों को मोबाइल का नशा हो गया (Prem sai Tekam in balrampur Vadrafnagar news ) है.

ये भी पढ़ें: शिक्षामंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम का दावा, "छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में सुधरा शिक्षा का स्तर"





अच्छी सड़क पर होते हैं हादसे : अपने विधानसभा क्षेत्र में आयोजित नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने कहा कि ''जब सड़कें खस्ताहाल होती हैं तो लोग उसके मरम्मत की मांग करते हैं. लेकिन खराब सड़कों पर हादसे कम ही होते हैं जबकि अच्छी सड़कों पर ज्यादा हादसे होते हैं.''